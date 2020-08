Ở nơi này, dân trồng xanh đồng rau má, nhà nào cũng nhanh khấm khá

Nông dân liên kết trồng rau má

Những năm qua, Hội ND xã Long Phước đã tích cực vận động hội viên nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và có giá trị kinh tế cao. Theo đó, năm 2010, Hội ND xã đã vận động nông dân chuyển đổi chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau má.

Từ một vài hộ ban đầu sản xuất có hiệu quả, đến năm 2015, xã Long Phước phước đã có hơn 30 hộ chuyển từ trồng lúa sang trồng rau má với diện tích 8ha. Khi mới bắt đầu trồng rau má, nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, vật tư nông nghiệp đầu vào và đặc biệt là việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Mỗi thành viên chi hội trồng rau má thu lợi nhuận trung bình trên 70-110 triệu đồng/năm. Ảnh: Nguyễn Minh

Thực hiện đề án 24 của Trung ương Hội ND Việt Nam, từ năm 2017 đến nay, Hội ND xã Long Phước đã thành lập 5 tổ Hội nghề nghiệp gồm: Tổ hội trồng rau má, tổ hội nuôi bò sinh sản, tổ hội trồng lúa nước, tổ hội nuôi dê sinh sản, tổ hội trồng bưởi. Mới đây, Hội ND xã đã phát triển tổ hội nghề nghiệp trồng rau má thành chi hội nghề nghiệp trồng rau má.





Nhận thấy những khó khăn của nông dân sản xuất rau má khi sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đầu năm 2017, Hội ND xã đã tổ chức vận động và thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng rau má với 11 thành viên ban đầu. Sau hướng dẫn thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng rau má, Hội ND xã cũng xây dựng dự án trồng rau má an toàn và được Quỹ HTND TP.Bà Rịa giải ngân 230 triệu đồng cho 11 thành viên trong tổ, thời gian thực hiện dự án là 12 tháng. Nhận được vốn vay, mỗi hộ đầu tư phát triển trồng rau má an toàn từ 1.500 - 2.500m2.

Diện tích được mở rộng đồng nghĩa với việc sản phẩm tăng mạnh nên thời gian đầu nông dân gặp khó về đầu ra, Hội ND xã cùng Phòng Kinh tế TP.Bà Rịa và Tổ trưởng tổ hội đã phối hợp rất tích cực trong việc tìm thị trường cho sản phẩm rau má của tổ hội. Đến nay, sản phẩm rau má an toàn của tổ hội đã được một công ty dịch vụ tại TP.Bà Rịa và một số thương lái lớn từ TP.HCM thỏa thuận thu mua với giá cả ổn định.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, Hội ND xã còn phối hợp Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Bà Rịa tổ chức nhiều buổi tập huấn KHKT trồng rau an toàn; phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh giúp nông dân mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh trả chậm với số lượng lớn, giá cả ổn định nhằm giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng thêm lợi nhuận.

Nhận thấy lợi ích từ việc tham gia tổ hội trồng rau má, nông dân đã xin tham gia vào tổ hội ngày càng đông. Hiện tổ hội trồng rau má có tổng số 23 hội viên.

Để giúp đỡ các thành viên mới tham gia có vốn phát triển sản xuất, tháng 3/2017, Hội ND xã tiếp tục xây dựng dự án và được Quỹ HTND tỉnh giải ngân 300 triệu đồng. Theo lãnh đạo Hội ND xã Long Phước, được vay vốn, 10 hộ mới này rất phấn khởi và tập trung phát triển thêm diện tích từ 1.500 - 2.000m2. Đến nay diện tích trồng rau má của tổ hội đã phát triển gần 17ha. Mới đây, Hội ND xã đã phát triển tổ hội thành Chi hội nghề nghiệp trồng rau má với gần 40 hội viên.

Chị Huỳnh Thị Trung - Chi hội phó Chi hội trồng rau má phấn khởi cho biết: "Tổ hội nghề nghiệp trồng rau má, bây giờ là chi hội nghề nghiệp trồng rau má thật sự là chỗ dựa vững chắc cho hội viên. Với mô hình này, hội viên yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập".

Thu nhập gấp đôi

Theo các thành viên chi hội trồng rau má, chi phí cho việc trồng nhiều nhất là khâu mua giống rau và công làm đất. Nếu sản xuất riêng lẻ, không tiếp cận được những chính sách ưu đãi về vốn, kỹ thuật thì mỗi hộ chỉ trồng trên 1.000m2 đã mất khoảng 15-18 triệu đồng. Từ khi thành lập tổ hội nghề nghiệp rồi đến chi Hội nghề nghiệp, nông dân được Quỹ HTND cho vay vốn nên mỗi hộ đầu tư phát triển trồng rau má an toàn từ 2.000-2.500m2, từ đó thu nhập của nông dân cũng tăng theo.

Anh Lưu Văn Lợi - Chi Hội trưởng Chi hội trồng rau má phấn khởi cho biết: Rau má trồng một lần là cho thu hoạch trong thời gian trên 3 năm, mỗi năm thu hoạch 10 lứa. Với giá dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư 1.000m2, rau má sẽ cho lợi nhuận trung bình khoảng 40 triệu đồng/năm. Tính ra, mỗi thành viên chi hội trồng rau má thu lợi nhuận trung bình trên 70-110 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với lúc chưa thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp.

Các thành viên trồng rau má trong chi hội cho biết, rau má dễ trồng, phát triển tốt và thu hồi vốn nhanh. Tuy nhiên, việc chăm sóc phải đảm bảo đúng kỹ thuật, lượng nước tưới vừa phải, tránh ngập úng. Quan trọng nhất là rau má rất dễ bị bệnh vi khuẩn làm úng gốc và bệnh tím lá, người trồng phải quan sát kỹ mỗi ngày, phát hiện kịp thời để phòng trừ bệnh hiệu quả. Trước khi thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc BVTV và phân bón hóa học từ 7 - 10 ngày.

Mới đây, để giúp hội viên, nông dân trong chi hội có thêm kiến thức về sản xuất rau má an toàn, Hội ND xã đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức khai giảng lớp dạy nghề trồng rau an toàn cho 26 hội viên trong chi hội. Thời gian tới, Hội ND xã tiếp tục vận động nông dân tham gia vào chi hội nghề nghiệp trồng rau má và sẽ xây dựng dự án đề nghị Quỹ HTND tỉnh giải ngân vốn cho hội viên.