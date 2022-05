Ô tô nhập khẩu tăng mạnh gần 30% khi sắp hết giảm thuế trước bạ xe nội địa

Trong tháng 4 vừa qua, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng mạnh 28,1% so với tháng trước đó, đạt 13.238 xe. Trong đó, 3 thị trường chính chiếm tỉ trọng lớn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Số lượng xe nhập khẩu tăng mạnh hứa hẹn việc thị trường xe ngoại sẽ trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Ảnh minh hoạ: LĐO.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng 4.2022 tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ.

Cụ thể, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4.2022, số lượng ô ô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam đạt 13.238 xe, tăng mạnh 28,1% so với tháng 3 trước đó đạt 10.331 xe.

Tính từ đầu năm 2022 tới nay, tháng 4 cũng là tháng có lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước nhiều nhất.

Tuy nhiên, tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, lượng xe nhập khẩu về Việt Nam so với cùng kỳ năm ngoái vẫn sụt giảm đáng kể. Trong 4 tháng qua, Việt Nam đã nhập khẩu 36.989 xe ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 26,3% về lượng so với cùng kỳ năm trước và giảm 19,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong những tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Trong đó, lượng nhập khẩu từ Thái Lan là 16.752 xe, giảm 35,1%; Indonesia với 11.016 xe, giảm 20,6% và lượng nhập từ Trung Quốc là 5.432 xe, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo góc nhìn từ các chuyên gia, việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (từ 1.12.2021 đến hết 31.5.2022) ít nhiều ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của xe nhập khẩu.

Theo thống kê, doanh số thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 4 đạt 51.745 xe. Trong đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) bán 42.359 xe, Hyundai Thành Công (TC Motor) 6.959 xe và hãng xe VinFast 2.427 xe.