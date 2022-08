Ốc Thanh Vân: "Làm nghề 20 năm nhưng tôi không thấy mình thuộc về nơi này"

Ốc Thanh Vân góp mặt trong bộ phim mới Cô gái từ quá khứ của Nam Cito - Bảo Nhân. Ảnh: NVCC

Ốc Thanh Vân không áp lực với sự nổi tiếng

Sau thành công phim Lật mặt vì sao Ốc Thanh Vân nhận lời tham gia phim Cô gái từ quá khứ ?



- Sau 6 năm không quay phim nào tôi mới trở lại phim Lật mặt vì vai diễn hay và vì gia đình anh Lý Hải và gia đình tôi là ... hàng xóm. Sau hơn một năm tôi mới nhận vai khách mời trong phim Cô gái đến từ quá khứ.

Tôi thích điện ảnh nhưng trước đây tôi không nhiều cơ hội vì có quá nhiều việc từ kịch nói, làm MC cho các gameshow, talkshow… Khi điện ảnh phát triển thì tôi lại bận bịu vai trò người mẹ của các con. Bản thân tôi cũng không muốn những công việc mình tham gia hay những phim mình xuất hiện không mang lại giá trị gì. Nên thi thoảng tôi trở lại có chọn lọc. Và tôi nghĩ đối tác cũng có chọn lọc cân nhắc khi mời một ai đó. Vì vậy khi nhận được lời mời tôi cũng sẽ trân trọng.

Tôi phục những người trẻ tài năng nên rất phục sự sáng tạo, thành công của bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân trong loạt phim Gái già lắm chiêu. Khi nhận được lời mời tham gia dự án Cô gái từ quá khứ, tôi thấy vai diễn phù hợp thì nhận lời.

Vai diễn này là trải nghiệm mới, không giống cách làm việc trước đây. Phim này không giống các đoàn phim tôi đã trải qua, có những áp lực đến nghẹt thở nhưng cho tôi cảm giác mới lạ và xứng đáng. Năm nay tôi chỉ tham gia 2 dự án, mọi người sẽ chỉ thấy tôi thi thoảng xuất hiện.

Ốc Thanh Vân không áp lực với hào quang, nổi tiếng. Ảnh: NVCC

Sự liên tục là điều cần thiết để giữ lửa với khán giả nhưng Ốc Thanh Vân chỉ nhận lời rất chọn lọc. Ốc Thanh Vân có lo lắng mọi người sẽ quên mình và phải gây dựng lại tên tuổi?

- Nói thật là hai chữ hào quang chưa bao giờ là áp lực với tôi. Tôi yêu nghệ thuật diễn xuất và phấn đấu hết mình cho từng cơ hội có được từ khi còn là sinh viên. Đến hôm nay tôi đã có đươc những thành tựu nhất định. Bây giờ, tôi không nghĩ đến chuyện hào quang, nổi tiếng, tôi từng từ chối nhiều cuộc phỏng vấn vì tôi thấy mình không có gì mới, nổi bật. Tôi hài lòng với cuộc sống hôm nay, ngoài kinh doanh nho nhỏ thì về chăm sóc mái ấm.

Ốc Thanh Vân dừng hoàn toàn những gì liên quan truyền hình từ gameshow, talkshow

Thời gian một ngày của Ốc Thanh Vân như thế nào để gọi là hài lòng?

- Tôi vẫn phấn đấu cho cuộc sống chỉ có điều tôi không muốn mình bị lao lực. Điều làm tôi thay đổi không gì khác hơn ngoài hai chữ gia đình, các con đến tuổi khám phá cuộc sống cần có cha mẹ bên cạnh lắng nghe và chia sẻ.

Tôi dừng hoàn toàn những gì liên quan truyền hình từ gameshow, talkshow không phải vì không thích. Cũng không phải vì công việc không mang lại giá trị cho cộng đồng. Hay không phải vì họ làm gì sai với mình hay ngược lại mà đơn giản tôi muốn dành thời gian cho gia đình.

Tôi có thời gian tập luyện yoga, giữ gìn sức khỏe, nấu ăn, nuôi dạy chăm sóc các con đúng nghĩa một gia đình, đưa đón các con đi học, dành thời gian cho mẹ tôi. Thi thoảng tôi mới đóng phim. Sân khấu tôi cũng đã không có cơ hội để diễn nữa vì đóng cửa rồi chưa biết bao giờ mới trở lại thời hoàng kim như xưa.

Gia đình Ốc Thanh Vân. Ảnh: NVCC

Tôi còn đam mê diễn kịch lắm, tôi muốn sau khi ra khỏi rạp khán giả sẽ nhớ về vai diễn. Với điện ảnh, sau khi xem phim xong khán giả bày tỏ cảm xúc về nhân vật, đó là niềm vui của nghề diễn viên. Tôi phải cảm ơn anh Lý Hải đã thuyết phục tôi đóng phim trở lại. Vì nếu không có lời mời đó có lẽ mọi người cũng quên một Ốc Thanh Vân biết diễn xuất, đóng được phim điện ảnh.

Tôi trân trọng lời mời từ anh Hải và đã làm hết sức cho vai diễn chứ không phải một diễn viên đến rồi đi không để lại xúc cảm gì. Đã rất lâu không quay phim nên tôi tập tung 200% sức lực để hoàn thành vai diễn chứ không nghĩ điều gì xa xôi như hai chữ hào quang. Vì tôi đã lựa chọn một cuộc sống khác, tôi thấy mình bằng lòng với cuộc sống gia đình.

Tại sao Ốc thanh Vân thay đổi hoàn toàn từ suy nghĩ đến cuộc sống như thế?

- Lý do đơn giản là tôi sống đúng với con người mình. Làm nghề 20 năm nhưng tôi có cảm giác mình không thuộc về nơi này, tôi không thuộc về những gì hào nhoáng bên ngoài.

Tôi thuộc tuýp người phụ nữ của gia đình. Tôi không quá lớn tuổi nhưng may mắn là nổi tiếng sớm. Nhưng tôi nghĩ mình có điều may mắn hơn đó là sự giác ngộ và tôi buông dần công việc chứ không ôm việc liên tục như trước kia. Khi buông dần mọi việc tôi thấy nhẹ đầu. Làm một người bình thường an nhiên lắm.

Ốc Thanh Vân giờ có thêm công việc là HLV yoga. Ảnh: NVCC

Ốc Thanh Vân và con gái. Ảnh: NVCC

Một diễn viên Ốc Thanh Vân khi là mẹ sẽ như thế nào?

- Thời gian qua tôi dành thời gian tập luyện yoga nhiều, nuôi dạy con đúng nghĩa. Mỗi một giai đoạn nuôi dạy con khác nhau. Khi các con đã lớn nhưng đây là thời điểm tôi dồn nhiều tâm trí, tâm sức cho hai chữ gia đình đúng nghĩa nhất. Tôi đang là huấn luyện viên yoga và giúp mọi người tạo ra cuộc sống nhẹ nhàng đúng nghĩa. Tôi chỉ làm nghề chứ không còn là diễn viên mưu cầu thêm sự nổi tiếng hay mưu cầu hào quang. Hàng ngày tôi mong được hít thở không khí trong lành và chăm sóc các con.

Cảm ơn Ốc Thanh Vân đã chia sẻ!