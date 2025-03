B.I đội nón lá Việt Nam “chiến tới bến”, RHYDER, Quang Hùng MasterD, marzuz diễn live “nuốt đĩa” tại Road to 8WONDER

marzuz "khai màn" ma mị bằng chất riêng cá tính

Trước khi chính thức khai màn Road to 8Wonder - The Next Icon, không khí xung quanh sân khấu đã được "thắp lửa" bừng bừng qua bàn tay ma thuật" của DJ Devuz. Nam DJ "chà đĩa" trên nền giai điệu của những bản hit nổi tiếng như I Am The Best, See Tình, How You Like That, Stronger…

Road to 8WONDER bắt đầu với phần trình diễn sôi động của 2 DJ

Ngay khi kết thúc Preshow, "bóng hồng" duy nhất của Road to 8Wonder - marzuz chính thức xuất hiện. Cô nàng cá tính từ vẻ ngoài đến gu âm nhạc mang tới phần trình diễn đầy năng lượng với set ca khúc thuộc album đầu tay gồm: Ả, Đang Yên Đang Lành, Ảo Ảnh, Thiên Thần Giáng Trần và Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn.

marzuz liên tục biến hóa cùng với âm thanh và vũ đạo điêu luyện, kể câu chuyện tình yêu đa cảm xúc, từ hoang mang qua Ả, Đang Yên Đang Lành và Ảo Ảnh đến vui tươi với Thiên Thần Giáng Trần, và ngọt ngào, hạnh phúc với Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn.

Quang Hùng MasterD khiến dàn "hậu cung" đứng ngồi không yên

Ngay sau phần mở màn ấn tượng của marzuz, Quang Hùng MasterD xuất hiện tiếp thêm nhiệt cho sân khấu từ visual điển trai như hoàng tử bước ra từ cổ tích, tới giọng ca ngọt ngào thể hiện hattrick 3 ca khúc Top 1 Trending Việt Nam gồm Tình Đầu Quá Chén, Ánh Mắt Biết Cười và Thuỷ Triều.

Sau đoạn intro đặc trưng, nam ca sĩ thể hiện Tình Đầu Quá Chén – một trong những nhạc phẩm hot nhất Anh Trai Say Hi. Tự tay viết lời và làm nhạc, Quang Hùng MasterD "rắc bỏ" phong cách nghệ thuật vào trong "thức uống tiêu sầu", gây mê hoặc khán giả.

Visual “xuất thần” như hoàng tử của Quang Hùng MasterD tại đêm nhạc

Từng được mệnh danh là "con rể quốc tế", Quang Hùng MasterD đã chinh phục người hâm mộ với niềm đam mê, nỗ lực không ngừng cùng cá tính âm nhạc độc đáo. Cơ hội xuất hiện tại một sân khấu hoành tráng như Road to 8WONDER chính là một trong số những "quả ngọt" đối với chàng ca sĩ sau thời gian rong ruổi đi tìm ánh hào quang cho riêng mình.

Road to 8WONDER đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tới Vinhomes Royal Island

RHYDER "đốt cháy" Road to 8Wonder, được fan tổ chức sinh nhật ngay trên sân khấu

Sau Quang Hùng MasterD, nam thần RHYDER xuất hiện sáng ngời không kém cùng chất âm nhạc cá tính đã định hình trong lòng khán giả. Nam nghệ sĩ sinh năm 2001 mở màn với đoạn intro "shoutout" cho anh em tổ đội DG House.

Tiếp đó, anh chàng "đóng tune", mang đến loạt bài hát chất chứa đủ tâm tư, tình cảm của mình gồm Anh Biết Rồi, Từ Chối Hiểu và bản hit Hào Quang từ Anh Trai Say Hi. Qua lối trình diễn cuốn hút, nam nghệ sĩ kể lại hành trình truyền cảm hứng bằng âm nhạc, từ Quang Anh Giọng Hát Việt Nhí tới một RHYDER được đông đảo khán giả mến mộ hôm nay.

Trên hành trình chinh phục khán giả chàng ca sĩ đã ghi dấu sự trưởng thành qua Rap Việt mùa 3 và Anh Trai Say Hi, chính thức vào top "đỉnh lưu gen Z" của V-pop. Bản hit Chịu Cách Mình Nói Thua của RHYDER từng vươn lên Top 1 Trending Music YouTube.

Tại Road to 8WONDER, nam ca sĩ trẻ đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi được BTC và fan tổ chức sinh nhật ngay trên sân khấu. Trước hàng ngàn khán giả, RHYDER xúc động chia sẻ rằng đây chính là sinh nhật đặc biệt nhất của anh khi được diễn ra giữa bầu không khí ngập tràn tình yêu thương và ánh đèn rực rỡ.

RHYDER hạnh phúc chia sẻ cảm xúc trước tình cảm của BTC và fan hâm mộ dành cho mình

B.I "chiến tới bến" với 12 ca khúc, xúc động trước tình cảm của fan Việt

Giây phút được hàng chục nghìn fan Kpop mong chờ nhất tại Road to 8WONDER đã điểm khi B.I (cựu thành viên iKON) xuất hiện. Cất lời "Xin chào" bằng tiếng Việt, mỹ nam Kpop đã nhanh chóng khiến khán giả phấn khích bằng sự gần gũi, thân thiện.

Ngay sau lời chào, nam ca sĩ chính thức "quẩy" hết mình cùng fan trong 60 phút với 12 ca khúc, từ MICHELANGELO, Be I, One And Only, Waterfall đến illa illa, BTBT và Keep Me Up. Rapper "tung hoành" trong thế giới âm nhạc của riêng mình, tự do phiêu theo từng nhịp điệu hòa lẫn tiếng hò reo của hàng nghìn người hâm mộ. Thần thái đỉnh cao và khả năng làm chủ sân khấu của một nghệ sĩ quốc tế đã khiến khán giả phải choáng ngợp.

Những Tasty, TO DIE, T.T.M, Flame, LOVER, Die For Love và Beautiful Life đều được B.I hát live với 1.000% năng lượng. Nam nghệ sĩ 9x hoàn toàn làm chủ sân khấu, mở ra một concert của riêng mình, nơi các ID (tên fandom B.I) kết nối và hoà chung với nhau qua âm nhạc và nghệ thuật.

Qua 16 ca khúc, B.I dẫn lối khán giả tới khoảng trời âm nhạc đa dạng thể loại, từ Hip-hop, Trap đến Afro và EDM.

Nam ca sĩ xuống khán đài, đón nhận nguồn năng lượng từ người hâm mộ. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng để chớp khoảnh khắc idol đội nón lá Việt Nam, vừa giao lưu với khán giả vừa bắn rap.

B.I gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC vì đã cho nam ca sĩ cơ hội được đứng trên sân khấu hoành tráng của Road to 8WONDER, tới khán giả Việt vì tình cảm nồng hậu dành cho một nghệ sĩ nước ngoài. Đáp lại BTC cùng cộng đồng người hâm mộ gửi tặng anh "Túi mù" bất ngờ là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ ngợp trời, tạo nên khoảnh khắc khó quên.

Road to 8Wonder 2025 khép lại trong tiếng reo vang nô nức của hàng chục nghìn khán giả cùng không khí tràn đầy sức sống của Thành phố đảo Hoàng Gia.

Đáng chú ý, đại nhạc hội diễn ra trong ngày 15/3, trùng với thời điểm tròn một năm ra mắt dự án Vinhomes Royal Island. Bởi vậy, quy mô, sức hút của Road to 8Wonder cũng chính là một minh chứng cho tốc độ phát triển thần tốc của điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm được yêu thích hàng đầu của người dân đất Cảng nói riêng và toàn miền Bắc nói chung.