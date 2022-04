Ông Đỗ Hoàng Minh được ông Đỗ Anh Dũng bị bắt giao quyền điều hành Tân Hoàng Minh là ai?

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 5/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra hành vi vi phạm đấu giá đất.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961) là người giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh từ năm 1993 đến nay.

Ông Đỗ Anh Dũng có 3 người con, cậu cả là Đỗ Hoàng Minh (được biết đến nhiều với tên Denis Đỗ), sau đó là con trai thứ Đỗ Hoàng Việt và con gái út Anh Sa.

Ba người con của ông Đỗ Anh Dũng.

Ngay sau khi bị bắt, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho cậu cả là Đỗ Hoàng Minh hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Đỗ Hoàng Minh là đại thiếu gia của ông Đỗ Anh Dũng. Đỗ Hoàng Minh còn có tên gọi khác là Denis Đỗ sinh năm 1986 và nức tiếng từ nhỏ vì có bố sở hữu tập đoàn bất động sản nghìn tỷ, là thương gia sừng sỏ trong giới bất động sản tại Việt Nam.

Cậu cả nhà Tân Hoàng Minh Đỗ Hoàng Minh được biết đến với không chỉ ở độ chịu chơi và cuộc sống xa xỉ, ngập tràn đồ hiệu, check-in sang chảnh mà còn hồ sơ học vấn khủng.

Đỗ Hoàng Minh từng học tập và sinh sống trên 12 năm tại Pháp, Mỹ, tốt nghiệp đại học Sorbon – Đại học danh tiếng hàng đầu của Pháp năm 2011, chuyên ngành quản trị kinh doanh và tốt nghiệp MBA tại New York Mỹ, chuyên ngành quản trị tài chính.

Góp phần tăng doanh thu hàng ngàn tỷ đồng cho Tân Hoàng Minh

Đỗ Hoàng Minh hiện tại đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chịu trách nhiệm bán toàn bộ các sản phẩm bất động sản của Tập đoàn. Sau 1 thời gian ở vị trí này đã góp phần tăng doanh thu lên đến hàng ngàn tỷ đồng, là một trong những giám đốc kinh doanh trẻ tuổi thành công trong thế hệ cuối 8x.

Ngoài việc kinh doanh tại tập đoàn, Denis Đỗ còn tham gia các hoạt động kinh doanh và đầu tư riêng tại Singapore, Hàn Quốc và Hongkong cũng như kiêm nhiệm vị trí giám đốc điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh tại Singapore.

Đỗ Hoàng Minh có rất nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết với con của tỷ phú khắp châu Á, như Kim Lim, ái nữ của tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu CLB Bóng đá Valencia, con trai tỷ phú Alan Choang Hongkong, con trai tỷ phú tập đoàn UOA Malaysia, hay như đại gia Tyler Kwon, ban trai tin đồn của Jessica nhóm SNSD...Đây là những người bạn thân thiết của Minh trong quá trình học tập tại Pháp, Mỹ cũng như trong những chuyến công tác của Denis Đỗ tại Singapore, Malaysia, Hongkong…

Một điều đặc biệt ít ai biết đến là sự đam mê và khả năng thiết kế nội thất của Denis Đỗ. Anh đã trực tiếp đến Italia, Pháp, Tây Ban Nha hàng chục lần để lựa chọn và trực tiếp ký kết các hợp đồng mua tất cả đồ dùng và nội thất cho các căn hộ của dự án.

Và đặc biệt nữa, Đỗ Hoàng Minh là người tự thiết kế nội thất 1 căn hộ trong số 12 căn hộ điển hình của D'.Palais de Louis. Cụ thể là căn hộ được thiết kế theo phong cách C - Sige Gold của Denis Đỗ được khách hàng quan tâm và đánh giá rất cao.

Hiện trên website chính thức của Tập đoàn, Đỗ Hoàng Minh có tên trong danh sách ban lãnh đạo, giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, phụ trách Trung tâm kinh doanh.