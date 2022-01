Ông Lê Tùng Vân "Tịnh thất Bồng Lai" gần 90 tuổi, có được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm nếu vi phạm?

Luật sư nói về trường hợp của ông Lê Tùng Vân

Ngày 6/1, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết chỉ mới khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chứ chưa khởi tố bị can hay bắt tạm giam ai.

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: CTV

Song song vụ án này, cơ quan công an đang mở rộng điều tra thêm nhiều hành vi khác, như: Loạn luân; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân… Khi nào đủ cơ sở, chứng cứ thì sẽ khởi tố bổ sung theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra tỉnh này đang khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có ông Lê Tùng Vân (Sn 1932).

Sau thông tin này, nhiều người đặt câu hỏi, ông Lê Tùng Vân đã gần 90 tuổi, nếu có kết luận ông này phạm tội liệu có được giảm án phạt?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, người cao tuổi được quy định trong Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 không có Chương, mục riêng để quy định riêng người cao tuổi phạm tội hay người cao tuổi là đối tượng bị xâm hại, nhưng các quy định để đảm bảo xử lý người cao tuổi phạm tội hình sự hay người cao tuổi là người bị xâm hại, đã được quy định tại các điều luật tương ứng. Theo đó người từ đủ 70 tuổi trở lên thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật hình sự.

Cụ thể, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS.

Nếu người khác cố ý phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên, họ phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS.

Về hình phạt đối với người đủ 75 tuổi trở lên cao nhất là tù Chung thân; Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử; Không thi hành án tử hình khi người bị kết án đã 75 tuổi (Điều 41 BLHS).

Tha tù trước hạn có điều kiện (Điều 66 BLHS) người đủ 70 tuổi trở lên, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; sớm hơn 3 năm đối với hình phạt tù Chung thân và quy định đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội khác.

Nguồn tin từ Công an Long An, Cơ quan ANĐT tỉnh này khẩn trương lấy lời khai một số cá nhân, trong đó có ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) có dấu hiệu phạm tội: loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ảnh: CTV

Từ những phân tích trên, luật sư Hòe cho rằng, ông Lê Tùng Vân đã 89 tuổi, thuộc trường hợp là "Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên" sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự nếu có kết luận ông này phạm tội.

Tuy nhiên, luật sư Hòe lưu ý, tình tiết giảm nhẹ chỉ có giá trị sau khi đã xác định người phạm tội phạm tội nào và khung hình phạt là bao nhiêu để tuyên mức phạt dưới mức trung bình của khung.

Đồng quan điểm với luật sư Hòe, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cũng cho biết, theo quy định tại điều 51, Bộ Luật hình sự năm 2015, nếu cơ quan tố tụng chứng minh được hành vi vi phạm, trong quá trình điều tra, nếu ông Lê Tùng Vân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là "Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên" sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Ông Lê Tùng Vân gắn mác tu hành

Ở một diễn biến liên quan, cơ quan chức năng cho biết, qua tài liệu xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ với một số người trong "Thiền am bên bờ vũ trụ" khá phức tạp.

Ông cùng đệ tử đã sử dụng mạng xã hội đưa nhiều thông tin về các em đang sinh hoạt tại đây, cho rằng các em này là cơ nhỡ, không nơi nương tựa.

Do đánh trúng vào tâm lý "nhẹ dạ, cả tin" rằng thiền am đang cố gắng nuôi trẻ mồ côi thành ngôi sao nên nhiều cá nhân trong và ngoài nước liên tục hỗ trợ tiền giúp đỡ.

Ông Vân gắn mác tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, có những hành động lên mạng kêu gọi, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi chốn "tu hành" của ông.