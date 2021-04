“Ông lớn” Bình Điền đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý 1/2021 gấp 10 lần cùng kỳ

Thông tin trên được ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 diễn ra sáng nay.

Lãnh đạo Bình Điền chia sẻ về các kế hoạch và mục tiêu phát triển năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Ảnh: Quốc Hải)

Theo ông Đông, kết thúc quý 1/2021, dù trong bối cảnh khó khăn của nhiều yếu tố như dịch Covid-19, giá cả nông sản giảm mạnh… nhưng kết quả kinh doanh của thương hiệu phân bón Đầu Trâu khá khả quan. Cụ thể, sản lượng phân bón trong quý sản xuất được 178 nghìn tấn (tăng 185% so với cùng kỳ), sản lượng tiêu thụ đạt 193 nghìn tấn (tăng 217% so với cùng kỳ). Tổng doanh thu đạt 1.800 tấn (tăng 100%), lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 85 tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ, riêng công ty mẹ là tăng 3 lần so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Bình Điền đặt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ tương đương năm trước với 602.000 tấn. Tổng doanh thu tăng nhẹ 3% lên 5.690 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 17% xuống 166 tỷ đồng. Cổ tức không thấp hơn 12%.

"Năm 2020 là một năm khó khăn với ngành phân bón nói chung, với Bình Điền nói riêng nhưng bằng chiến lược phát triển hoàn toàn khác với các DN phân bón khác, đó là đi sát với lợi ích của cổ đông, đặc biệt là tạo ra giá trị, lợi ích lớn nhất cho người nông dân. Tất cả những điều này tạo ra nét văn hóa riêng cho thương hiệu phân bón Đầu Trâu. Trên tinh thần đó, chúng tôi vẫn luôn cố gắng đảm bảo lợi ích hài hòa nhất giữa người nông dân và cổ đông, vì thế chúng tôi mới đưa ra con số cổ tức là không thấp hơn 12%", ông Đông nói.

Chia sẻ thêm về mức cổ tức "không thấp hơn 12%" này, ông Lê Quốc Phong, thành viên HĐQT BFC, khẳng định: "Chúng tôi đưa ra mức cổ tức này thực tế là con số khiêm tốn, bởi Bình Điền đang có chiến lược phát triển bền vững và sẽ có những đột phá trong thời gian tới. Vì vậy, tôi khẳng định rằng cổ tức năm 2021 chắc chắn từ 20% trở lên".

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình kế hoạch kinh doanh 2021 (Ảnh: Quốc Hải)

Vì sao Bình Điền tự tin như thế? Giải thích việc này, ông Phong cho hay: "Hiện thị phần xuất khẩu của Bình Điền tại Campuchia đã đạt khoảng 30%, dư địa ở thị trường này còn rất lớn, tôi không muốn nói con số tuyệt đối là thêm 70% nữa nhưng nếu tăng thêm 20-30% thị phần nữa thì khả năng đạt được rất lớn. Khi thị trường Campuchia tích cực thì sẽ tác động tốt trở lại với thị trường trong nước. Chưa kể, Bình Điền chính thức có giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ về đây sẽ là hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp trong nước…".

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Bình Điền

"Tôi biết ở đây có nhiều cổ đông mua cổ phiếu BFC lúc giá cao (khoảng hơn 30 nghìn đồng/CP), sau đó BFC quay đầu giảm, có lúc chỉ 11.000 – 12.000 đồng/CP nhưng tôi đã khuyên giữ lại, bởi chúng tôi đi theo chiến lược bền vững nên chắc chắn cổ phiếu sẽ sớm quay về giá trị thực, đó là khoảng giá trên 40.000 đồng/CP", ông Phong nói thêm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BFC hiện giao dịch ở mức giá 21.650 đồng/CP.