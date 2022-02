Ông Nguyễn Minh Mẫn: Năm 2022 sẽ là năm “hồi sinh” của ngành du lịch

Xu hướng du lịch 2022: An toàn và theo nhóm nhỏ, gia đình

Trước nhu cầu đi du lịch của người dân, cũng như mong muốn của các doanh nghiệp, các địa phương phục hồi và phát triển du lịch, nhiều chuyên gia du lịch dự báo năm 2022 sẽ là năm sôi động của ngành du lịch. Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing TST Tourist.

ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing TST Tourist, chia sẻ xu hướng du lịch 2022 thiên về nhóm nhỏ, gia đình và an toàn. Ảnh: NVCC

Là người làm du lịch lâu năm, ông có thể chia sẻ nhận định của mình về xu hướng du lịch của năm 2022 tới đây?

Xu hướng của khách hàng trong thời gian qua đã có sự thay đổi. Trong năm mới khách du lịch sẽ có xu hướng đi tour theo kiểu gia đình hoặc nhóm nhỏ nhiều hơn. Trong đó, mối quan tâm lớn nhất với du khách là tính an toàn trong mỗi chuyến đi. Bên cạnh đó, du khách sẽ quan tâm đến vấn đề thủ tục và chính sách cách ly của các địa phương.

Theo đó, du khách sẽ ưu tiên tham gia hoạt động trải nghiệm tại các địa phương có những chính sách thuận tiện liên quan đến hoạt động đón khách và mở cửa du lịch. Đồng thời trong quá trình di chuyển, các công ty lữ hành sẽ tăng cường công tác giám sát, chọn lọc điểm đến... Trong quá trình tham gia chuyến đi, các công ty cũng cần tư vấn cho du khách các nhu cầu về lưu trú, ăn uống di chuyển... để phù hợp với từng đối tượng khách hang.

TST Tourist thực hiện quy trình phòng chống dịch rất bài bản. Du khách được sát khuẩn tay trước khi lên xe tiếp tục hành trình.

Hiện nay, doanh nghiệp mình đã có những tư vấn như thế nào để giúp du khách hiểu và tìm ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của du khách?

Trước đó, một số địa phương trên cả nước vẫn áp dụng những quy định trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên những quy định này chỉ áp dụng cho khách đến từ vùng chưa đủ điều kiện an toàn về dịch bệnh.

Hiện nay lượng khách mà chúng tôi phục vụ là khách hàng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi. Do được xác định là vùng xanh nên việc đưa khách du lịch đến các địa phương khác trên cả nước sẽ được diễn ra thuận lợi hơn. Do đó, chúng tôi sẽ tập trung quan tâm đến cách xử lý trong tình huống khi xảy ra sự cố trong quá trình di chuyển.

Ví dụ như trong quá trình di chuyển, trên chuyến bay có những ca nhiễm thì doanh nghiệp lữ hành sẽ có sự phối hợp cùng phía hàng không và các địa phương để theo dõi và tìm ra phương án xử lý. Còn với hoạt động chuẩn bị trước thời điểm đi tour thì phía doanh nghiệp đã lên phương án chuẩn bị kỹ lưỡng.

Du khách được trải nghiệm làm bánh xèo trong chuyến đi hành trình của mình tại miền Trung

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách xử lý trong trường hợp du khách không may nhiễm dịch trong chuyến du lịch của mình?

Tình huống du khách nhiễm dịch chủ yếu xảy ra khi khách đang đi tour. Còn lại tình huống du khách nhiễm bệnh rất ít khi xảy ra ở thời điểm trước khi khách hàng tham gia chuyển đi.

Do đó, việc hoàn hủy tour sẽ được thực hiện tùy thuộc vào bối cảnh và tình hình thực tiễn. Trước mỗi chuyến đi, doanh nghiệp lữ hành sẽ tìm hiểu và chọn lọc một cách kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách.

Việc xử lý trong trường hợp du khách không may mắc bệnh tại điểm du lịch sẽ được áp dụng theo những quy định chống dịch của địa phương đó. Trường hợp du khách có tiếp xúc với ca nhiễm trong hành trình di chuyển thì du khách sẽ được đưa trở lại điểm xuất phát để thực hiện các biện pháp cách ly.

Trước mỗi chuyến đi, yếu tố dịch tễ đã được kiểm tra rất kỹ càng, do đó nếu du khách chỉ nằm trong yếu tố liên đới với dịch bệnh khi di chuyển trên các hãng hàng không thì du khách chỉ cần theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo chung hiện nay. Trước mỗi chuyến đi, du khách sẽ được yêu cầu kiểm tra sức khỏe và test nhanh với yếu tố dịch tễ.

Trường hợp khách hàng là f0 sẽ ở tỉ lệ rất thấp. Bên cạnh đó, khách hàng đều rất quan tâm đến vấn đề an toàn để đảm bảo cho bản thân và những người xung quanh. Điều này cũng giúp hạn chế các rủi ro và dễ dàng xử lý trong tình huống xảy ra sự cố.

Theo nhận định của ông, hiện nay du khách thành phố Hồ Chí Minh sẽ có xu hướng tham gia các chuyến du lịch nào năm 2022?

Nhu cầu du lịch của du khách thành phố Hồ Chí Minh được chia làm hai nhóm. Với nhóm khách trẻ và có xu hướng đi du lịch ngắn ngày thì du khách sẽ chọn các điểm đến gần hơn.

Các nhóm khách có nhu cầu di chuyển dài ngày sẽ lựa chọn các điểm đến xa hơn trong hành trình du lịch của mình. Do nhu cầu của nhóm khách thứ hai là không nhiều nên số lượng các tour này sẽ diễn ra ở mức thấp và chưa mang tính đại trà. Việc số lượng các tour diễn ra không nhiều một phần cũng do doanh nghiệp lữ hành chỉ lựa chọn các điểm đến an toàn đã được chọn lọc từ trước đó".

Số lượng khách đặt tour Tết nguyên Đán Nhâm Dần ra sao, thưa ông?

Lượng khách đặt tour theo nhóm gia đình đã đạt khoảng 40% so với kế hoạch đề ra. Tôi mong rằng trong thời gian tới số lượng khách này sẽ gia tăng do khách hàng của chúng ta thường có xu hướng đặt tour cận ngày.

Nhìn vào thực tế, vaccine đã được phủ trên diện rộng, Việt Nam đứng top 6 trên toàn cầu về việc tiêm chủng, hơn nữa người dân sau thời gian dài thực hiện giãn cách, bó chân ở nhà thì giờ đây nhu cầu đi du lịch, xả xì treet, nạp năng lượng là rất cao. Vì vậy thời gian tới, kể cả sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần lượng người đi du lịch, nghỉ dưỡng sẽ tăng vọt, thậm chí nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Hội An, Sa Pa…sẽ đông đúc, sôi động.

Có thể nói, năm 2022 sẽ là năm "hồi sinh" của ngành du lịch, lượng khách sẽ ở mức cao điểm và gia tăng nhanh.

Trong thời điểm khó khăn vừa qua, doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược và nỗ lực thế nào để vượt qua khó khăn và duy trì hoạt động?

Thực tế, định hướng chung của các doanh nghiệp đều không cho rằng dịch bệnh sẽ kéo dài và ảnh hưởng lâu đến như vậy. Trước đó chúng ta đã trải qua nhiều đại dịch khác nhau, tuy nhiên các đại dịch đó đều không kéo dài và ảnh hưởng lâu như Covid-19.

Trong giai đoạn đầu, các doanh nghiệp đều rất tự tin, nhưng khi dịch bệnh kéo dài quá lâu thì các kế hoạch đều bị thay đổi. Ảnh hưởng của dịch bệnh đặt ra bài toán về sự tinh gọn trong đội đội ngũ nhân sự.

Xác định việc duy trì đội ngũ nhân sự là yếu tố chủ chốt nên chúng tôi đã làm tốt công tác vừa đào tạo nhân sự và giữ được đội ngũ chủ lực nguồn. Qua đó đảm bảo được sự ổn định và sẵn sàng phục hồi ngay khi có thể. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có sự phối hợp với các địa phương để cung cấp thông tin và xây dựng sản phẩm phù hợp nhất dành cho du khách.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, năm 2022 sẽ là năm ngành du lịch được hồi sinh

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đã làm gì để vượt qua khủng hoảng để duy trì hoạt động?

Trong thời gian dịch bệnh ở mức đỉnh điểm, doanh nghiệp vẫn thực hiện chủ trương duy trì hoạt động và thích nghi với dịch bệnh. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động trực tại công ty. Đồng thời đội ngũ nhân viên làm việc tại nhà vẫn phải hoạt động hết công suất.

Khi đã xác định duy trì nguồn nhân sự để sẵn sàng phục vụ du khách ngay sau khi hết dịch, do đó việc thực hiện các công việc luôn duy trì ở trạng thái nhất quán. Bản thân tôi thời gian đó cũng phải thường xuyên duy trì hoạt động trực tại doanh nghiệp để chuẩn bị cho hoạt động tái khởi động ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thời điểm đó tôi cũng ở lì công ty cả tuần, thậm chí hai tuần không về nhà, mọi người ở nhà cũng lo lắng lắm những công ty cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực cho anh em trực chiến tại công ty. Nhiều đêm nằm ở công ty cũng suy nghĩ mất ngủ bởi nhiều áp lực, nhiều khó khăn phía trước.

Hiện nay, việc thực hiện các chương trình khuyến mãi và thu hút du khách được áp dụng và thực hiện như thế nào với du khách năm 2022 như thế nào?

Thời điểm hiện tại chúng tôi không tập trung các chính sách khuyến mãi và giảm giá. Thay vào đó doanh nghiệp tập chung vào yếu tố chất lượng và độ ổn định. So với cùng kỳ 2021, giá tại các tour đều đang ở mức phù hợp, tuy nhiên chất lượng dịch vụ sẽ ở mức cao hơn.

Các chương trình du lịch, trải nghiệm không khí xuân và hoạt động đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần sẽ giúp du khách có những trải nghiệm đáng nhớ theo nhu cầu của du khách. Điều này sẽ vừa đáp ứng mong muốn của bên cung và bên cầu.

Xin cám ơn ông!