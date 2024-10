"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae hủy bỏ loạt buổi diễn vì lý do sức khỏe "Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae hủy bỏ loạt buổi diễn vì lý do sức khỏe

Các buổi biểu diễn của Lee Soon Jae sắp tới bị hủy bỏ vì nam diễn viên sức khỏe yếu.



Sức khỏe của Lee Soon Jae không tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: KBS. Nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã buộc phải huỷ bỏ các buổi biểu diễn của mình do tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu. Theo thông tin từ công ty quản lý Park Company, toàn bộ các buổi diễn kịch "Waiting for Godot" của ông, dự kiến diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 20/10 đã bị hủy. Quyết định này được đưa ra dựa trên chỉ định của bác sĩ sau khi sức khỏe của Lee Soon Jae không còn cho phép ông tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Park Company cũng đã thông báo rằng, khán giả sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé qua các đơn vị phân phối vé. Công ty này cho biết: “Mặc dù Lee Soon Jae rất muốn đứng trên sân khấu để giữ lời hứa với khán giả, nhưng sức khỏe của ông không cho phép. Việc hủy bỏ là điều cần thiết để ông có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục". Khán giả và đồng nghiệp lo lắng về sức khỏe của Lee Soon Jae Không chỉ các buổi diễn từ ngày 13/10 đến ngày 20/10 bị hủy, trước đó, buổi biểu diễn vào ngày 9/10 và buổi thỉnh giảng của Lee Soon Jae vào ngày 12/10 cũng bị hoãn vô thời hạn. Thông tin về sức khỏe của nam diễn viên khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng. Nam diễn viên Kim Yong Gun - người bạn đồng nghiệp chia sẻ: "Tôi đã rất lo lắng trong suốt quá trình quay phim. Tiền bối Lee Soon Jae gặp khó khăn trong việc nhìn rõ chữ trong kịch bản và phải viết lời thoại bằng chữ lớn trên giấy để có thể học thuộc". Lee Soon Jae sinh năm 1934 và đã có hơn 60 năm cống hiến cho nền điện ảnh Hàn Quốc. Ông được khán giả yêu mến gọi là "ông nội quốc dân" qua những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim nổi tiếng như: "Gia đình là số một", "Hoa nở muộn" và "Điều ba mẹ không kể". Năm 2018, ông được trao tặng Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai, ghi nhận những đóng góp to lớn cho ngành nghệ thuật Hàn Quốc. Tham khảo thêm Làng giải trí Hàn Quốc xúc động vì cựu Idol kết hôn với chàng trai ngồi xe lăn

