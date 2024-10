Cuộc sống bình lặng của Nghệ sĩ Nhân dân từng là tiểu thư "lá ngọc cành vàng" tại Hà thành

Nghệ sĩ có chất giọng trẻ thơ

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Ngọc Huyền sinh năm 1962 tại Hà Nội. Là con gái của chủ tiệm ảnh Đại Tân phố Huế nổi tiếng một thời, chị được coi là tiểu thư nhà danh giá. Ngay khi còn trẻ, Ngọc Huyền đã sở hữu nhan sắc trời ban với gương mặt thanh tú, nụ cười đẹp, dù chiều cao không quá nổi trội. 16 tuổi, để thỏa niềm đam mê nghệ thuật, chị đăng ký thi vào lớp đào tạo diễn xuất ở Nhà hát Tuổi trẻ. Vượt qua cả ngàn người, Ngọc Huyền đã trúng tuyển và công tác tại đây cho đến khi nghỉ hưu.

Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Huyền. (Ảnh: FBNV)

Dấu ấn của Ngọc Huyền trên sân khấu là những vai trẻ con hoặc bà già. Nữ nghệ sĩ được yêu thích qua một số vở kịch như: Đứa con tôi, Romeo và Juliet, Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9, Đời cười…

Nhận được nhiều lời mời tham gia phim điện ảnh, truyền hình nhưng Ngọc Huyền thường từ chối. Trước đây, chị cho biết mình sẵn sàng hi sinh cơ hội để chăm sóc gia đình. Các vai diễn dài trong những đoàn làm phim thường lấy đi quá nhiều thời gian, trong lúc chị còn hai con nhỏ phải bảo ban, dạy dỗ.

Dù đã nghỉ hưu nhưng NSND Ngọc Huyền vẫn giữ được chất giọng trẻ thơ. Ở tuổi ngoài 60, chị hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu trong lần diễn vai học sinh trong vở hài kịch Đời cười tuyển chọn, phục vụ khán giả nhân dịp Nhà hát Tuổi trẻ đón sinh nhật lần thứ 45.

Cuộc sống bình lặng ở tuổi ngoài 60

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Ngọc Huyền đã gặp và yêu đồng nghiệp của mình là NSƯT Chí Trung. Chuyện tình của cặp đôi từng nhiều lần bị kỷ luật vì yêu quá sớm. Dẫu vậy, họ vẫn đi bên nhau và tổ chức đám cưới sau 8 năm gắn bó. Trái ngọt của cặp đôi là hai người con, một trai, một gái.

Năm 2018, Chí Trung và Ngọc Huyền gây bất ngờ khi công bố thông tin hôn nhân tan vỡ sau hơn ba mươi năm gắn bó. Trong khi NSND Ngọc Huyền chọn cách im lặng, sống kín tiếng thì NSƯT Chí Trung từng chia sẻ về nỗi đau khi chia tay. Theo nam nghệ sĩ tâm sự trên chương trình Lời tự sự, Ngọc Huyền chính là người quyết định chấm dứt. Anh cũng không giấu lý do vợ muốn bỏ mình: "Có thể là do sự gia trưởng của tôi lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho Ngọc Huyền không chịu đựng nổi khi về già".

NSND Ngọc Huyền có cuộc sống an nhiên, tự tại ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: NSX)

Đầu năm 2024, Ngọc Huyền được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Con gái chị đã xúc động, tự hào khi chia sẻ về mẹ trên trang cá nhân. "Năm nay mẹ được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đúng dịp sinh nhật. Tất cả mọi người đều hạnh phúc và tự hào về mẹ vô cùng. Một sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng, sự tâm huyết, cống hiến, những vai diễn ấn tượng, những tấm huy chương vàng xuất sắc mẹ đã đạt được suốt bao năm qua.

Lịch tập, lịch diễn, lịch công tác kín mít cả ngày, nhưng mẹ vẫn luôn sắp xếp chu toàn để chăm lo cho gia đình ngày 3 bữa cơm ngon lành, đưa đón bọn con đi học chính, học thêm và một tỉ những việc khác tưởng chừng đơn giản. Khi chính con trưởng thành và trải qua, con mới hiểu cần có tình yêu và sự hy sinh lớn lao đến nhường nào mới có thể làm được. Còn biết bao những biến cố, khó khăn, vất vả khác trong cuộc sống, mẹ đều vượt qua hết và vẫn luôn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, trẻ trung đến kỳ lạ", Huyền Trang - con gái Ngọc Huyền viết.

Sau khi nghỉ hưu, nữ nghệ sĩ tạm rời xa sân khấu. Chị cho biết, ở tuổi 62 vẫn may mắn nhận được lời mời tham gia các bộ phim tuy nhiên không cảm thấy phù hợp nên từ chối. Thay vào đó, chị dành thời gian chăm sóc gia đình, tập trung cho công việc kinh doanh. Ở tuổi xế chiều, nữ NSND cũng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ phong trào ở nơi mình sống, thường xuyên gặp gỡ, đi chơi cùng bè bạn.