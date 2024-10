Ngày 9/10 vừa qua, nữ ca sĩ Song Ji Eun, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret, đã chính thức tổ chức hôn lễ với YouTuber Park We tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Lễ cưới của họ thu hút sự chú ý và ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ cũng như đồng nghiệp trong làng giải trí Hàn Quốc. MC Jeon Hyun Moo đã chủ trì buổi lễ, và các nghệ sĩ như Insooni, Jo Hye Ryun đã thể hiện những ca khúc chúc mừng cặp đôi trong ngày trọng đại này.

Chú rể Park We, người đã phải ngồi xe lăn suốt 10 năm qua do tai nạn, đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn khi có Song Ji Eun làm bạn đời. Trong buổi lễ, anh chia sẻ: "Nhờ có Chúa, tôi không nản lòng khi được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt cách đây 10 năm. Hôm nay, tôi vô cùng biết ơn vì Song Ji Eun đã trở thành bạn đời của tôi. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau, dành phần đời còn lại cùng nhau." Cảm xúc chân thành và tình yêu của Park We đã làm lay động trái tim những người tham dự.

Làng giải trí Hàn Quốc xúc động vì cựu Idol kết hôn với chàng trai ngồi xe lăn

Ngày 9/10 vừa qua, nữ ca sĩ Song Ji Eun, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Secret, đã chính thức tổ chức hôn lễ với YouTuber Park We tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: IG.

Song Ji Eun và Park We được coi là một trong những cặp đôi đặc biệt và truyền cảm hứng trong làng giải trí Hàn Quốc. Chuyện tình của họ bắt đầu công khai vào tháng 12 năm ngoái và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Trước khi tổ chức lễ cưới, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục kết hôn vào cuối tháng 9, và Park We đã bày tỏ sự hạnh phúc của mình trong một thông báo: "Chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi, trong suốt phần còn lại của cuộc đời."

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm các thành viên nhóm Secret như Jun Hyo Seong và Jung Ha Na, đã đến chúc mừng Song Ji Eun trong ngày cưới. Nữ ca sĩ Noeul cũng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi: "Ji Eun xinh đẹp, chúc mừng cuộc hôn nhân của bạn. Chúc bạn mãi mãi hạnh phúc." Hôn lễ của Song Ji Eun và Park We thực sự là một sự kiện được nhiều người mong đợi và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Một ngày trước lễ cưới, Song Ji Eun đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình trên trang cá nhân: "Niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi là được ở bên anh, Park We. Tình yêu đã hàn gắn và hoàn thiện những bước đi của hai chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và lời chúc mừng từ các bạn trong hành trình mới này."

Park We là một YouTuber nổi tiếng tại Hàn Quốc, với kênh YouTube mang tên Weracle có khoảng 890.000 người đăng ký. Năm 2014, anh gặp phải tai nạn nghiêm trọng khiến anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, Park We không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh đã thành lập kênh YouTube để chia sẻ câu chuyện của mình, khích lệ những người khuyết tật khác và lan tỏa thông điệp sống tích cực. Với nội dung mang tính nhân văn cao, kênh YouTube của Park We đã thu hút được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả.

Song Ji Eun, sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Secret và bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2016, cô tiếp tục hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ solo và diễn viên. Năm 2022, Song Ji Eun gia nhập công ty giải trí của chồng là WeracleFactory, nơi hiện chỉ quản lý hai nghệ sĩ là Park We và Song Ji Eun.

Chuyện tình đẹp như cổ tích của Song Ji Eun và Park We đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là thông điệp về tình yêu, sự kiên nhẫn và niềm tin vào cuộc sống mà cả hai đã cùng nhau chia sẻ.