Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm, làm việc về xây dựng nông thôn mới tại Quảng Nam

Ngày 13/6, Đoàn Công tác của Tiểu Ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc về xây dựng nông thôn mới tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo với đoàn công tác; lãnh đạo xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cho biết, giai đoạn từ 2021 đến 2020, xã Duy Vinh đạt tất cả 19 tiêu chí NTM và duy trì bền vững 19 tiêu chí đến nay.

4 năm qua, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trơ sản xuất hơn 150 tỷ đồng, Nhân dân địa phương đóng góp hơn 10 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng trong năm 2023, tăng 34 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 0,65%, hộ nghèo 0,14%.

Tại chuyến làm việc này, ông Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đến thăm và tìm hiểu cuộc sống người dân tại 3 thôn kiểu mẫu Hà Nam, Hà Đông, Hà Mỹ của xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên.

Tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã bày tỏ niềm vui khi thấy hệ thống đường giao thông được đầu tư bê tông hoá kiên cố, kết nối mở rộng, cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp, nhất là việc người dân chủ động hưởng ứng, cùng xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

"Cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là hướng đến thu nhập của người dân. Do đó trong thời gian tới, chính quyền và người dân xã Duy Vinh nó riêng và huyện Duy Xuyên nói chung phải phát huy lợi thế của địa phương khi gần đô thị cổ Hội An, vùng sông nước, làng nghề truyền thống để phát triển du lịch và giữ gìn bản sắc văn hoá bản địa; giữ gìn an ninh, đoàn kết gắn bó để tiếp tục xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, tiến đến kiểu mẫu...", Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý.