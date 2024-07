Ông Trịnh Văn Quyết muốn khắc phục hậu quả vụ án, quy trình xử lý thế nào?

Bị cáo Trịnh Văn Quyết ước tính tài sản cá nhân tới 5.000 tỷ đồng

TAND TP.Hà Nội đang xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán,... xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Tại phiên tòa chiều 23/7, một luật sư đặt câu hỏi đối với bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC: Theo cáo trạng bị cáo chịu trách nhiệm dân sự lên đến 4.300 tỷ đồng cho hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán, ý kiến của bị cáo về nội dung này như thế nào?

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị dẫn giải tới tòa. Ảnh: DV.

Trả lời câu hỏi trên, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, nếu bị HĐXX tuyên án phải bồi thường, bị cáo xin được dùng tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng của mình để khắc phục.

Cựu Chủ tịch FLC khẳng định, ngoài các tài sản đang bị phong tỏa, không còn thêm tài sản nào khác.

Ông Quyết cũng trình bày mới được cơ quan tố tụng cho phép bán tài sản "tâm huyết" là hãng hàng không Bamboo Airways và trước mắt đã thu được gần 200 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Số tiền 500 tỷ đồng tiếp theo nhận từ việc bán hãng hàng không Bamboo, ông Quyết cho biết sẵn sàng nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

"Bị cáo tiếp tục nhờ gia đình tác động để có được khoản bồi thường từ bạn bè, người thân. Bị cáo sẽ tìm mọi cách để khắc phục hậu quả của vụ án.

Bị cáo kính mong HĐXX tạo điều kiện thuận lợi để được xử lý khối tài sản cá nhân trị giá gần 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án mà cơ quan điều tra đã và đang phong tỏa hơn 2 năm qua", cựu Chủ tịch FLC trình bày.

Sau thông tin trên, bạn đọc đặt câu hỏi, trường hợp bị cáo Trịnh Văn Quyết khắc phục được toàn bộ hậu quả vụ án, sẽ có thể được xem xét thế nào?

Bị cáo được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt khi nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, trong vụ án hình sự sẽ giải quyết hai vấn đề là trách nhiệm hình sự (tội phạm, hình phạt) và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả (nếu có).

Theo quy định tại khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Việc khắc phục hậu quả có thể do bị cáo tự mình khắc phục hoặc tác động để những người thân trong gia đình khắc phục thay.

Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho thấy bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình, có ý thức làm giảm bớt những thiệt hại đã gây ra đối với xã hội. Vì thế, theo quy định của pháp luật đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Việc bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả có thể do bị can, bị cáo tự nguyện hoặc cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế để phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, vật chứng của vụ án hoặc thu hồi tài sản để bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả.

Nếu trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà bị can, bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả hoặc tác động để người thân tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả thay cho bị can, bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, theo bà Thơ, Bộ luật hình sự không quy định cụ thể việc bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả là bao nhiêu sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ này. Pháp luật quy định tùy nghi cho cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng trên cơ sở nguyên tắc phải bồi thường một mức "đáng kể" đối với thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Trường hợp vụ án có đồng phạm sẽ được phân hóa trách nhiệm hình sự, từ đó mức bồi thường, khắc phục hậu quả cũng tương xứng với vai trò trong vụ án, thì người thực hiện hành vi mới được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Vì vậy, trường hợp bị cáo bị kết tội, việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng, có thành tích xuất sắc trong công tác... có thể được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.