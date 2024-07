Vụ người dân chui rãnh thoát nước để qua cổng thủy điện: Phải tu sửa đường tránh đảm bảo chất lượng, an toàn

Liên quan đến vụ việc người dân thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương phải chui qua rãnh thoát nước khu vực cửa van điều tiết nước của thủy điện Đạ Dâng để đi lại, đến trường mà Dân Việt đã thông tin qua bài viết Nhiều người dân chui dưới rãnh thoát nước để qua cổng của thủy điện Đạ Dâng, ngày 23/7, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án phải giải quyết hài hoà lợi ích với người dân, đảm bảo an toàn cho công trình thuỷ điện Đa Dâng, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại địa phương.

Theo đó, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội (Công ty Long Hội) phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư, phối hợp với UBND huyện Lạc Dương để giải quyết dứt điểm các nội dung còn tồn tại liên quan đến dự án.

Người dân thường xuyên phải chui qua mương nước dưới cánh cổng vào khu vực cửa van điều tiết nước của Thủy điện Đạ Dâng để đi lại.

Đặc biệt, liên quan đến vấn đề đường đi của người dân, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Lạc Dương phối hợp Công ty Long Hội có các biện pháp, phương án cải tạo, tu sửa tuyến đường tránh đảm bảo chất lượng, an toàn để người dân có thể đi lại.

Cũng liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Lạc Dương cho biết, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản cung cấp thông tin, tài liệu để giải quyết đơn của công dân liên quan đến dự án Thủy điện Đạ Dâng - Đa Cho mo của Công ty Long Hội. Vì vậy, UBND huyện Lạc Dương sẽ thực hiện theo các chỉ đạo của cấp trên sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh.

Hiện Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc để giải quyết đơn của công dân liên quan đến dự án Thủy điện Đạ Dâng - Đa Cho mo của Công ty Long Hội.

Theo huyện Lạc Dương, con đường đi chung của các hộ dân trong thôn Păng Tiêng dài 543 mét. Trong quá trình thực hiện hạng mục xây dựng Lòng hồ thủy điện Đạ Dâng, con đường trên và diện tích đất sản xuất của các hộ dân xung quanh được thu hồi để xây dựng hạng mục nói trên. Khi xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng chỉ thực hiện bồi thường cho các hộ dân có đất sản xuất bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, chính quyền huyện Lạc Dương cũng xác định con đường 543m nói trên là đường đi chung, do đó không xây dựng phương án hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Con đường đi chung của người dân đã được cơ quan chức năng thu hồi mà không bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sau đó, huyện Lạc Dương đã quyết định đầu tư một tuyến đường mới (đường dốc Min) dài hơn 750 mét để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa nông sản, vật tư nông nghiệp.

Công ty Long Hội cũng đầu tư phần đường giao thông còn lại từ điểm đấu nối đường nhánh rẽ dốc Min, xã Lát đến đường hiện trạng theo hướng tuyến đã thống nhất với công ty có chiều dài 710m.

Con đường dốc Min có độ dốc cao, ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân địa phương.

Đến tháng 3/2024, sau khi Công ty Long Hội đã phối hợp với chính quyền huyện Lạc Dương thi công con đường mới, đã đóng cửa con đường đi qua cửa lấy nước của công trình thủy điện với lý do đảm bảo an toàn hồ đập.

Tuy nhiên, con đường mới là đường đá cấp phối, khu vực dốc Min có độ dốc lớn nên người dân đi lại rất khó khăn, người dân có nhu cầu sử dụng tuyến đường cũ ngang qua khu vực cửa nhận nước nhưng Công ty Long Hội đã rào chắn, không cho phép người dân đi qua dẫn đến tình trạng mâu thuẫn với người dân địa phương, gây mất an toàn, an ninh trật tự.

Người dân sản xuất, sinh sống trong khu vực lòng hồ thủy điện Đạ Dâng đang gặp khó khăn về đường đi.

Qua rà soát, huyện Lạc Dương cho rằng, phương án đầu tư đường giao thông theo hướng tuyến dốc Min hiện nay là phương án tối ưu, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết vấn đề. Hiện, tiến độ thi công tuyến đường dốc Min đã thực hiện đạt trên 50%.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, dự án trên nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương đã để xảy ra bức xúc nhiều năm. Vì vậy, trước hết UBND huyện phải rà soát, nắm bắt tình hình thực tế để xử lý có tình, có lý. Đặc biệt, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng không thể đứng ngoài cuộc, đây là một dự án thủy điện nên Sở Công Thương phải cùng cơ quan chức năng xác định để xem mức độ an toàn hồ đập.

"Công ty Long Hội nên thực hiện việc trước sau nhất nhất, không thể bất nhất. Bởi vì, năm 2019 chúng ta cùng với người dân thỏa thuận để đi con đường này và sau khi thực hiện dự án thì con đường này nếu không ảnh hưởng đến an toàn đập thì xe cơ giới nhẹ, bà con đi lại vẫn tiến hành bình thường. Nếu như thực hiện đúng thỏa thuận như vậy thì không xảy ra vấn đề tranh chấp như hiện nay", ông Phạm S nhấn mạnh.