Ông trùm Wagner bất ngờ trở về Nga và lấy lại vũ khí

Hình ảnh Yevgeny Prigozhin rời Rostov ngày 25/6. Ảnh Getty

Người sáng lập Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin được phát hiện hôm thứ Ba (4/7) khi đến văn phòng FSB ở St. Petersburg cùng với đội an ninh của mình, hãng tin địa phương Fontanka đưa tin. Ông trùm Wagner được cho là đã được mời đến thu thập một số vũ khí do các cơ quan an ninh thu giữ sau nỗ lực nổi loạn của Wagner do ông ta cầm đầu.



Theo Fontanka, các nhà chức trách đã bàn giao hai khẩu súng trường Saiga, một khẩu súng trường Mannlicher và một số vũ khí khác. Theo báo cáo, lô hàng này cũng bao gồm một khẩu súng lục Glock do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tặng cho Prigozhin.

Prigozhin cũng được cho là đã được trả lại 10 tỷ rúp (hơn 100 triệu đô la) mà cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy trong một cuộc đột kích vào một trong những chiếc xe của ông ta.

Tin tức được đưa ra sau khi Prigozhin phát hành một thông điệp âm thanh mới vào đầu tuần này hứa hẹn "những chiến thắng mới trên tiền tuyến" ngay cả khi Điện Kremlin khẳng định ông và Wagner đã bị trục xuất đến Belarus.

"Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn ngày hôm nay hơn bao giờ hết. Cảm ơn vì điều đó. Tôi muốn bạn hiểu rằng 'cuộc tuần hành công lý' của chúng tôi là nhằm chống lại những kẻ phản bội và huy động xã hội của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều đó", Prigozhin cho biết trong thông báo được chia sẻ bởi kênh Telegram GreyZone trực thuộc Wagner.

Ông trùm Wagner đã tránh được các cáo buộc hình sự cho cuộc nổi loạn ngày 24/6, mặc dù một số quân nhân Nga đã thiệt mạng khi các chiến binh của ông ta bắn hạ trực thăng quân đội. Tuy nhiên, theo tình báo Anh, cuộc nổi loạn đã "làm trầm trọng thêm những rạn nứt hiện có trong cộng đồng an ninh quốc gia của Nga".

Ngoài Tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy quân đội Nga ở Ukraine, được cho là đang bị giám sát vì mối quan hệ của ông với Prigozhin và vai trò có thể có trong cuộc loạn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Yunus-bek Yevkurov cũng vắng mặt một cách rõ ràng trong cuộc họp gần đây của các quan chức quân sự cấp cao.

Quân đội Nga hiện được cho là đang hy vọng lấp đầy khoảng trống ở tiền tuyến Ukraine do sự ra đi của Wagner bằng cách gửi thêm tù nhân và quân đội Chechnya, Bloomberg đưa tin.