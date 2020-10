Ông Trương Đình Tuyển: Cần phát triển nền nông nghiệp đa chức năng thay vì nông nghiệp toàn diện

Sáng nay (13/10), tại Hà Nội diễn ra Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ V năm 2020, với chủ đề "Vốn và công nghệ trong liên kết 6 nhà".

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam nhận định, trong bối cảnh hiện tại thay vì sử dụng cụm từ "phát triển nền nông nghiệp toàn diện" như xưa nay vẫn dùng thì nên chuyển cụm từ "phát triển nền nông nghiệp đa chức năng" mới phản ánh hết được hướng phát triển của nông nghiệp Việt Nam.

Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Theo ông Tuyển, phát triển nền nông nghiệp toàn diện có nghĩa là cái gì cũng phải làm. Tuy nhiên, trước đà phát triển hiện tại, nông nghiệp Việt Nam cần thích nghi theo hướng phát triển đa chức năng, dựa trên lợi thế so sánh hình thành của nền nông nghiệp trong nước.

"Chức năng đầu tiên của nông nghiệp là bảo đảm an ninh lương thực, điều này đồng nghĩa với đảm bảo an ninh tài chính, an ninh năng lượng. Tiếp đến là bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ đất chứ không phải là hủy hoại tài sản đất của chúng ta", ông Tuyển cho hay.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam dẫn lại câu chuyện "Phi nông bất ổn, Phi công bất phú, Phi thương bất hoạt," để nói về truyền thống nông nghiệp từ xưa đến nay. Tuy nhiên, hiện tại rất khó để tìm ra ranh giới tách bạch giữa nông nghiệp và nông nghiệp cao, cũng như nông dân truyền thống và nông dân theo xu hướng cải cách, khoa học.

Điều phân biệt giữa thời đại kinh tế này với thời đại kinh tế khác không phải chỗ chúng ta làm cái gì mà là chúng ta làm như thế nào.

"Đơn cử như cách trồng lúa bây giờ rất khác với mô hình trồng lúa từ xưa của ông cha. Trong đó, điểm khác biệt lớn nhất chính là công nghệ, công nghệ tạo ra cách làm mới, tạo ra sản xuất mới, hiệu quả cao hơn. Nhưng muốn có công nghệ thì phải có vốn. Cho nên vai trò của nhà nước, nhà băng là hỗ trợ vốn cho nhà nông để có thể cải tiến sản xuất theo hướng tiên tiến, hiện đại hơn nữa", ông Tuyển nhấn mạnh.

Toàn cảnh Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ V năm 2020

Bên cạnh đó, cũng cần phải chú trọng đến việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao khi nhiều công ty có đầy đủ tiềm lực đầu tư, kể cả doanh nghiệp FDI vì bản thân nông nghiệp Việt Nam luôn nằm trong top đầu trên thế giới.

Theo ông Trương Đình Tuyển, để tạo được điều đó phải tạo ra được liên kết tiền đề để đưa khoa học công nghệ vào nông nghiệp, ngược lại, bản thân liên kết cũng là hệ quả của quá trình đưa vốn vào nông nghiệp. Do đó, diễn đàn hôm nay rất thiết thực, đặt ra câu hỏi làm thế nào để huy động vốn, ngoài việc trông chờ vào nhà nước tăng đầu tư vốn theo kiểu nông nghiệp tạo ra bao nhiêu GDP thì nhận được bấy nhiêu vốn.

Khi nông dân tiếp cận được với vốn có thể tạo ra công nghệ. Thực tế cho thấy, nhiều người trở thành nhà khoa học là vì nhờ tạo ra công nghệ, công nghệ đưa lại lợi nhuận, lợi nhuận trở thành nguồn vốn. Do đó, trong quá trình này, nông dân chính là chủ thể, nhà doanh nghiệp, nhà băng là đối tác quan trọng, nhàn nước cần nghiên cứu nhiều hơn chính sách để hỗ trợ quá trình hình thành chuỗi liên kết hiệu quả và bền vững trong tương lai.