Park Min Young nói lời "có cánh" về nam chính kém 8 tuổi trong "Cô đi mà lấy chồng tôi"

Vào ngày 28/1, Park Min Young và Nam In Woo đã xuất hiện cùng nhau trên trang bìa của Tạp chí Cosmopolitan Hàn Quốc. Mặc dù chênh lệch tuổi tác, cả hai đang thể hiện sự kết nối ngọt ngào trong bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi". Bộ phim đang thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng và gây sốt trong cộng đồng người hâm mộ.

Trong phim, Park Min Young đảm nhận vai Kang Ji Won, một cô gái trải qua bi kịch khi bị chồng và người bạn thân phản bội. Sau khi được tái sinh 10 năm về trước, cô quyết định thay đổi số phận của mình. Nam In Woo thủ vai Yoo Ji Hyuk, cháu trai của tập đoàn tài phiệt Yoo Ji Hyuk - Giám đốc công ty của Kang Ji Won, người đã giữ tình cảm âm thầm với cô. Bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi" thu hút khán giả với những tình tiết trả thù và tình huống hài hước của nhân vật Park Min Hwan do Lee Yi Kyung đảm nhận.

Park Min Young nói "lời đường mật" về nam chính kém 8 tuổi trong "Cô đi mà lấy chồng tôi"

Park Min Young và Nam In Woo hiện đang hợp tác trong bộ phim "Cô đi mà lấy chồng tôi". Ảnh: tvN.

Trên trang Cosmopolitan, Park Min Young đã chia sẻ về quá trình làm việc với các đồng nghiệp: "Chúng tôi có một phòng trò chuyện nhỏ để thảo luận về cảnh quay. Mỗi khi nhân vật của Lee Yi Kyung xuất hiện, anh ấy lại luôn xin lỗi".

Park Min Young cũng không ngần ngại khen ngợi đồng nghiệp nhỏ tuổi của mình: "Càng nhìn In Woo, tôi càng thấy nhiều điều thú vị về anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người bạn với khí chất như vậy. Tôi ấn tượng với đôi mắt sâu thẳm của anh ấy và trái tim ấm áp. Anh ấy là người bạn tốt, là người yêu hoàn hảo, giúp Ji Won vượt qua mọi khó khăn".

Trong phần trả lời, Nam In Woo cũng không kém phần trân trọng khi nói về đồng nghiệp của mình: "Chị Min Young lớn tuổi hơn nên tôi cảm thấy áp lực, nhưng chị ấy là một người kiệm lời và có tinh thần trách nhiệm cao. Chị ấy giống như một người đội trưởng với khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Chị ấy cũng rất dễ thương và duyên dáng".

Trước đó, đáng chú ý, Cube Entertainment - Công ty giải trí Hàn Quốc đã bất ngờ thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên Na In Woo sau 12 năm hợp tác.

Theo thông báo của Cube, hợp đồng độc quyền với Na In Woo đã chính thức kết thúc vào ngày 18/1, sau những cuộc thảo luận sâu rộng. Công ty này bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Na In Woo với niềm đam mê và tài năng mà anh đã thể hiện trong suốt quãng thời gian làm việc từ năm 2012. Cube cũng cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực và thành công của Na In Woo trong tương lai.

Na In Woo đang là cái tên rất "hot", anh thu hút sự chú ý lớn trên màn ảnh Hàn Quốc với vai nam chính trong bộ phim truyền hình "Cô đi mà lấy chồng tôi", được phát sóng trên đài tvN với rating cao. Anh hiện đang đứng ở vị trí quán quân trên nền tảng trực tuyến Tving.

Mặc dù ban đầu, khi công bố vai diễn của Na In Woo, một số khán giả đã phản đối do ngoại hình của anh không phù hợp với hình tượng nam chính trong webtoon gốc, nhưng qua từng tập, Na In Woo đã chinh phục khán giả. Anh cũng được đánh giá cao với tình huống hài hước khi sánh bước cùng nữ chính Park Min Young. Trong tuần thứ 2 của bộ phim, Na In Woo đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng diễn viên truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý nhất, chỉ sau Park Min Young.



Trong khi "Cô đi mà lấy chồng tôi" đang làm nổi bật với rating tập cao nhất đạt 9,4%, quyết định rời khỏi Cube Entertainment của Na In Woo đã gây ngạc nhiên cho một số khán giả. Tuy nhiên, cũng có đông đảo người hâm mộ ủng hộ quyết định này. Nhiều người cho rằng, Na In Woo sẽ có cơ hội mới và mở rộng sự nghiệp nếu gia nhập một công ty chuyên quản lý diễn viên, thay vì ở trong một công ty nổi tiếng với các ca sĩ và nhóm nhạc như Cube Entertainment (Kwon Eun Bin, (G)I-DLE...).