Park Sung Hoon: "Chuyện bị ghét vì vai phản diện trong "Nữ hoàng nước mắt" đã theo tôi cả đời"

Sau thành công vang dội của "Vinh quang trong thù hận", Park Sung Hoon tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn phản diện Yoon Eun Sung trong "Nữ hoàng nước mắt". Nhân vật của anh đầy đủ các "tính xấu" như mưu mô, xảo quyệt, luôn tìm cách cướp đoạt mọi thứ từ nam chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và nữ chính Hong Hae In (Kim Ji Won).



Diễn xuất ấn tượng của Park Sung Hoon đã khiến anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, nhưng cũng đồng thời phải nhận không ít "gạch đá" từ khán giả. Trong suốt thời gian phim phát sóng, Park Sung Hoon liên tục bị khán giả nhắn tin mắng chửi, thậm chí còn bị một người phụ nữ quát nạt và đánh vào người khi anh đang đi ăn.

Park Sung Hoon: "Bị ghét vì vai diễn phản diện trong "Nữ hoàng nước mắt" đủ để theo tôi cả đời"

Diễn viên Park Sung Hoon nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả do vai phản diện Yoon Eun Sung trong "Nữ hoàng nước mắt". Ảnh: Soompi.

Nam diễn viên chia sẻ, anh cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vui vì vai diễn của mình đã tạo được sức ảnh hưởng lớn đến khán giả. Tuy nhiên, anh cũng mong muốn được khán giả yêu thương và ủng hộ trong những vai diễn sắp tới.

Sở hữu ngoại hình nam tính, ánh mắt sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng, Park Sung Hoon dễ dàng hóa thân vào những nhân vật phản diện đầy bí ẩn và nguy hiểm.

Lý giải cho sự vụt sáng của Park Sung Hoon qua những vai phản diện, khán giả cho rằng chính diễn xuất tinh tế, sự biến hóa có chiều sâu cùng thần thái cuốn hút trong hai bộ phim đã giúp anh chinh phục mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật, từ độc ác, tàn nhẫn đến đáng thương, bi kịch.

Sau "Vinh quang trong thù hận" và "Nữ hoàng nước mắt", Park Sung Hoon cho biết anh sẽ hạn chế nhận những vai diễn phản diện. Anh muốn thử sức với những dạng vai đa dạng hơn và mong muốn được khán giả yêu thương, ủng hộ.



Hiện tại, Park Sung Hoon đang tham gia phần 2 của series truyền hình ăn khách toàn cầu "Squid Game". Anh hy vọng vai diễn mới này sẽ mang đến cho anh một hình ảnh khác biệt và được khán giả đón nhận.

Park Sung Hoon sinh năm 1985, từng là diễn viên kịch trước khi chuyển sang đóng phim truyền hình. Anh được biết đến qua các vai diễn trong "The Princess' Man", "The King 2 Hearts", "My Love from the Star", "Jealousy Incarnate",...



Năm 2022, Park Sung Hoon vụt sáng thành sao nhờ vai diễn phản diện trong "Vinh quang trong thù hận". Nhờ vai diễn này, anh được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Baeksang Arts Awards và Blue Dragon Film Awards.

Park Sung Hoon được đánh giá là diễn viên tài năng, có khả năng hóa thân đa dạng vào các dạng vai diễn khác nhau. Anh luôn nỗ lực trau dồi diễn xuất và không ngừng thử thách bản thân với những vai diễn mới.