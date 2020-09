Pate Minh Chay có độc tố nguy hiểm chết người, Nafiqad yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm

Cụ thể, liên quan đến vụ việc pate Minh Chay có vi khuẩn chứa độc tố botulinum nguy hiểm chết người, ngày 1/9/2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) đã có Văn bản số 1203/QLCL-CL2 do ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng ký gửi Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố; Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh.

Văn bản của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NNPTNT) đề nghị xử lý nghiêm việc sản phẩm pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium bolutinum.

Văn bản nêu rõ, ngày 29/8/2020, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có Văn bản số 1995/ATTP-NĐTT về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm gửi đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh triển khai gấp một số nội dung liên quan đến việc phát hiện sản phẩm pate Minh Chay có nhiễm vi khuẩn Clostridium bolutinum được sản xuất bởi Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới có trụ sở tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (TP.Hà Nội).

Để công tác phối hợp đạt kết quả tốt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố; Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các địa phương triển khai đầy dủ và kịp thời các nội dung theo văn bản số 1995 của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).



Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản theo phân công, phân cấp của Bộ NNPTNT; chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương điều tra, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cũng đề nghị Sở NNPTNT TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và trong phạm vi chức năng, phạm vi quản lý được phân công khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm (chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm), kết quả điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới và xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Báo cáo nhanh kết quả về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trước ngày 3/9 để Cục tổng hợp báo cáo Bộ NNPTNT.

Sản phẩm pate Minh Chay có chứa vi khuẩn có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong. Ảnh: I.T

Theo Cục An toàn thực phẩm, trong thời gian qua (từ ngày 13/7 đến 18/8/2020) đã xuất hiện rải rác 9 ca bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (2 ca bệnh), tại Bệnh viện Chợ Rẫy (5 ca) và Bệnh viện Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh (2 ca) từ một số tỉnh/thành phố trong cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở… Thông tin mới nhất cho thấy có 7 ca bệnh phải điều trị hỗ trợ thở máy.

Điều tra dịch tễ cho thấy, tất cả các ca bệnh này đều sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.

Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm pate Minh Chay của các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B.

Đây là vi khuẩn kị khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo dài và dễ tử vong.