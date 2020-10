PC Gia Lai: Sôi nổi những phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Anh Trần Văn Nhơn - công nhân Điện lực Pleiku (đứng thứ 2 từ bên phải) được biểu dương điển hình tiên tiến do EVNCPC tổ chức

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Phong trào thi đua toàn diện, phong trào thi đua chuyên đề, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào lao động giỏi, phong trào mạng lưới an toàn vệ sinh viên giỏi...

Anh Thái Dương Tuấn (đứng thứ 4 từ bên trái) được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị Đại hội tiên tiến do Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai tổ chức

Trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, CBCNV PC Gia Lai đã có 63 sáng kiến được Công ty và EVNCPC công nhận. Các sáng kiến đều được áp dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng, trong đó có nhiều sáng kiến không tính được giá trị làm lợi. Từ phong trào này, đã có 93 lượt CBCNV được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong đó có 05 CBCNV được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương (nay là danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp).

Chị Lê Thị Sơn Anh - nhân viên Điện lực Kbang (đứng hàng đầu) được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương khen thưởng

Phong trào công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng được các phòng chuyên môn và Công đoàn PC Gia Lai phát động sâu rộng trong đội ngũ CNVCLĐ. Theo đó đã có 08 công nhân lao động được biểu dương khen thưởng cấp EVN và cấp EVNCPC. Đây là hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh những công nhân lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong công tác, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi cao.

Phong trào an toàn vệ sinh viên giỏi cũng là phong trào được các cấp Công đoàn và chuyên môn đặc biệt quan tâm. Để thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ trong đơn vị, Công ty đã thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị trực thuộc. Trong những năm qua, mạng lưới ATVSV đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với chuyên môn giám sát, kiểm tra và đôn đốc người lao động thực hiện tốt các quy định ATVSLĐ, góp phần nâng cao ý thức của người lao động, ngăn chặn kịp thời các hành vi mất an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các phong trào thi đua về hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBCNV cũng đã thu hút đông đảo nữ đoàn viên tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sự phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nữ CBCNV đã được các cấp ghi nhận, điều đó được thể hiện bằng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng chuyên môn và Công đoàn.

Ông Văn Đình Hậu - Giám đốc PC Gia Lai trao Bằng khen UBND tỉnh cho tập thể phòng Điều độ và anh Lê Ngọc Duy - Điện lực Chư Sê đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Từ sự nỗ lực phấn đấu của mỗi CBCNV đã góp phần xây dựng tập thể PC Gia Lai ngày càng vững mạnh. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tập thể PC Gia Lai liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, hai năm liền được nhận Cờ thi đua của EVNCPC về thành tích đóng góp vào sự phát triển chung trong quá trình xây dựng và phát triển, 2 năm liền Công ty được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, 3 lần được Bộ Công Thương tặng Bằng khen.

Năm 2019, PC Gia Lai tiếp tục vinh dự nhận 02 cờ thi đua của tập đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng giai đoạn 2013 - 2019 và thành tích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Thông qua các phong trào thi đua đã tiếp thêm động lực để mỗi CBCNV trong PC Gia Lai hăng say lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của PC Gia Lai.