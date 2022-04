Phá băng nhóm chuyên trộm tài sản của bệnh nhân

Ngày 28/4, đại úy Nguyễn Hàm Hiền - Trưởng Công an xã Nam Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ và đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp tài sản trong bệnh viện cho Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Đình Hóa (bên trái) và Nguyễn Bá Sỹ. Ảnh: Như Bình

Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành liên tục xảy ra các vụ trộm điện thoại nhắm vào bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, gây hoang mang, bức xúc dư luận. Qua công tác nắm tình hình, sàng lọc trên địa bàn, Công an xã Nam Thành đã dựng lên các đối tượng nghi vấn và phối hợp Công an xã Tăng Thành triệu tập Nguyễn Đình Hóa (SN 1994) và Nguyễn Bá Sỹ (SN 1984), cùng trú tại xã Liên Thành để làm rõ.



Tang vật bị thu hồi và trả lại cho nạn nhân. Ảnh: Như Bình

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Đình Hóa bàn bạc với Nguyễn Bá Sỹ trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành để trộm cắp tài sản.



Tối 3/4, Hóa và Sỹ trộm một chiếc Iphone X và một điện thoại nhãn hiệu Oppo của hai bệnh nhân khi những người này đang nằm ngủ. Số tài sản này sau đó Hóa mang đi cầm cố được 2,5 triệu đồng để tiêu xài.

Đến tối 9/4, Hóa tiếp tục trà trộn vào bệnh viện, lấy cắp một điện thoại iPhone 6 và một điện thoại Oppo của bệnh nhân mang về nhà cất giấu, chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.