Nhóm cướp giật táo tợn có nhiều tiền án

Trước đó, anh Phạm Văn Quang (SN 1965, ngụ khu phổ An Phú, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng) điều khiển xe mô tô BKS: 59Z1-351.85 chở vợ từ hướng ngã tư An Bình về chợ Suối Sâu, thuộc phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Đến khu vực thuộc khu phố An Bình, phường An Tịnh thì bị Kiệt điều khiển xe máy BKS: 61N1-050.57 chở Nhân áp sát giật điện thoại di động của anh Quang. Anh Quang đã đạp xe máy của chúng khiến 2 xe cùng mất lái té ngã trên đường. Anh Quang truy hô và được anh Huỳnh Văn Phúc hỗ trợ truy bắt Kiệt, Nhân.

Các đối tượng và tang vật. Ảnh: Báo CA TPHCM

Tuy nhiên, chúng dùng bình xịt hơi cay tấn công quyết liệt người dân truy đuổi. Cả hai anh đã dũng cảm bắt giữ được Kiệt. Riêng Nhân bỏ chạy qua bên đường và được Tuấn Anh điều khiển xe máy BKS: 59N1-323.60 chở chạy trốn.

Anh Quang tiếp tục đuổi theo các đối tượng. Nghe tiếng kêu cứu, tổ kiểm soát quân sự phối hợp bắt giữ được các đối tượng, bàn giao cho Công an thị xã Trảng Bàng. Tang vật tạm giữ gồm: 4 điện thoại di động, 2 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 2 dao bấm...

Qua điều tra, công an xác định: Trước khi gây án, bọn chúng bàn bạc đến thị xã Trảng Bàng tìm người dân sơ hở quản lý tài sản để trộm hoặc cướp giật. Kiệt chở Nhân trực tiếp gây án, còn Tuấn Anh chạy phía sau để cảnh giới, cản địa và chống trả khi đồng bọn bị phát hiện, truy đuổi. Kiệt, Nhân, Tuấn Anh đều có tiền án.