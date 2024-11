Pha “quay xe” 180 độ của nhóm cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ nhận hối lộ từ đại gia Nguyễn Cao Trí

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc 3 người là cựu cán bộ của Thanh tra Chính phủ có hành vi nhận hối lộ gồm Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên chính; Nguyễn Nho Định, cựu thanh tra viên.

Bị can Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng bị xác định nhận hối lộ. Còn Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ bị cáo buộc phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nguyễn Cao Trí đã bị phạt tù trong vụ án SBC vì chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan.

Theo điều tra, bị can Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Giáo dục Văn Lang, tiến hành mua lại Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) kèm dự án Đại Ninh dù dự án này đang bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) xác định phải thu hồi.

Bị can Trí sau đó tác động, hối lộ các quan chức, cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng để dự án Đại Ninh được chuyển từ phải thu hồi sang giãn tiến độ, cho tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, ông Trí không xây dựng mà bán cho tập đoàn Novaland, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.

Thành lập tổ kiểm tra là trái quy định

Trong vụ án, phía điều tra cáo buộc tại TTCP có 2 vi phạm chính, đầu tiên là sai phạm trong việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh Đơn của Công ty SGĐN

Cụ thể, sau khi có kết luận số 929 kiến nghị thu hồi Dự án Đại Ninh, Công ty SGĐN hai lần gửi Đơn kiến nghị xin tiếp tục thực hiện Dự án nhưng không được TTCP xem xét. Đồng thời, TTCP cũng 2 lần nhận văn bản chuyển đơn của Văn phòng Chính phủ nhung không giải quyết.

Do vậy, tháng 8/2020, Chủ tịch Công ty SGĐN là bà Phan Thị Hoa bàn bạc với Nguyễn Cao Trí về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh cho Nguyễn Cao Trí vì biết ông ta có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo Chính phủ, TTCP, Văn phòng Chính phủ nên có thể xin gia hạn dự án.

Sau khi thỏa thuận với bà Hoa, bị can Trí hẹn gặp ông Trần Văn Minh, lúc đó là Phó Tổng TTCP nhiều lần, nhờ giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh và được đồng ý. Ông Minh hướng dẫn Trí làm Đơn gửi đến lãnh đạo Chính phủ qua Văn phòng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo, chuyển đơn làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Sau đó, Nguyễn Cao Trí tác động, được bị can Mai Tiến Dũng, lúc đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giúp có phiếu chuyển đơn. Thực tế, TTCP nhận được Công văn số 8570 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nội dung: "Chuyển đến TTCP đơn kiến nghị của Công ty SGĐN để xem xét giải quyết theo quy định pháp luật và trả lời doanh nghiệp".

Sau chỉ đạo trên của Phó thủ tướng Thường trực, TTCP lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung kiến nghị của Công ty SGĐN do bị can Lê Quốc Khanh, làm Tổ trưởng. Cơ quan điều tra cho rằng, SGĐN không phải đối tượng được thanh tra theo kết luận số 929 (kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh) nên việc thành lập tổ kiểm tra là trái quy định.

Đưa hối lộ cho tổ thanh tra

Sai phạm thứ 2 xảy ra tại TTCP xảy ra trong quá trình kiểm tra, xác minh và ban hành kết luận số 1033 (trái với kết luận 929 đã ban hành). Việc này diễn ra từ tháng 1/2021, khi ông Trần Văn Minh với vai trò Phó tổng TTCP đã chỉ đạo bị can Lê Quốc Khanh: "Quan tâm, tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của Công ty SGĐN theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh".

Bị can Khanh tiến hành họp Tổ công tác, truyền đạt ý kiến trên của ông Minh cho các thành viên.

Tháng 3/2021, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác làm việc với đại diện Công ty SGĐN gồm Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc; bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Capella và ông Bùi Anh Tuấn, Trợ lý của Trí.

Tổ công tác yêu cầu Công ty SGĐN làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn Dự án. Sau cuộc họp, Trí đã gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, lúc đó là Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phong bì đựng 100 triệu đồng để nhờ "quan tâm, giúp đỡ" cho Công ty SGĐN được gia hạn dự án.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Cao Trí đến Khách sạn Dinh II (TP.Đà Lạt) gặp Thanh tra viên Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc. Sau đó, ông ta qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ của Khanh, đưa 500 triệu đồng và nhờ "ủng hộ Công ty SGĐN". Một phong bì khác chứa 100 triệu đồng cũng được Trí gửi cho Khanh để "cảm ơn Tổ công tác".

Làm việc xong ở Lâm Đồng, Tổ công tác di chuyển xuống TP.HCM để xác minh năng lực tài chính của Công ty SGĐN. Do vậy, Nguyễn Cao Trí mời bị can Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt (Quận 1) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính, gồm văn bản xác nhận số dư hơn 2.000 tỷ đồng trên tài khoản công ty tại Sacombank. Lần này, Trí đưa ông Khanh một phòng bì đựng 200 triệu đồng.

Quá trình dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của TTCP, ngày 4/5/2021, Trí liên hệ với bị can Khanh và được dẫn sang Phòng làm việc của Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng thuộc TTCP để "chào hỏi". Lần này, bị can Trí đưa cho Giang và Khanh, mỗi người một phong bì 200 triệu đồng để cám ơn.

Do đã đồng ý giúp đỡ Nguyễn Cao Trí, cả TTCP và UBND tỉnh Lâm Đồng đều thống nhất không thu hồi dự án Đại Ninh mà cho giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện. Việc này thể hiện qua kết luận 1033 ngày 30/6/2021, do ông Trần Văn Minh ký. Cảnh sát cáo buộc, ông Minh nhận từ bị can Trí 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, kết luận số 929 về "Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm phát luật đất đai và đầu tư" là đúng quy định pháp luật, có cơ sở thực tiễn. Còn việc thành lập Tổ công tác rồi ra kết luận số 1033 với nội dung trái ngược khi chủ đầu tư không khắc phục sai phạm là không có căn cứ pháp lý.

Việc này tạo điều kiện giúp Nguyễn Cao Trí bán dự án cho Novaland, thu lợi bất chính 2.700 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhà nước không thu hồi được 3.595ha đất, lòng hồ của Dự án Đại Ninh gây lãng phí tài nguyên. Từ khi Dự án được chấp thuận cho giãn tiến độ, Công ty SGĐN không triển khai dự án, không xây dựng bất cứ hạng mục mới nào, tiếp tục để xảy ra 24 vụ vi phạm như phá rừng, lấn chiếm trái phép…

Quá trình điều tra, ông Trần Văn Minh đã qua đời, còn bị can Lê Quốc Khanh khai, biết ông Minh và Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Ông Minh chỉ đạo, áp đặt và yêu cầu Lê Quốc Khanh và Tổ công tác tạo điều kiện cho Công ty SGĐN không bị thu hồi dự án, khôi phục nghĩa vụ tài chính cho nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá năm 2014, có lợi cho Công ty SGĐN.