Phái đẹp thống trị Grammy 2024

Phái đẹp một lần nữa lại thống trị tại Lễ trao giải Grammy sắp tới. Đặc biệt là với SZA, nữ ca sĩ đang nắm giữ nhiều cơ hội nhất với chín đề cử trong đêm nhạc quan trọng nhất của năm. Trong khi đó, các tên tuổi nổi tiếng như Taylor Swift và Billie Eilish sẽ tiếp tục thống trị ở các hạng mục khác.

Lễ trao giải dự kiến sẽ có sự tham gia nổi bật của các ứng cử viên "nặng ký" như Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers và nhóm rock boygenius. Âm nhạc từ bộ phim bom tấn "Barbie cũng" được kỳ vọng sẽ góp mặt trong danh sách đề cử, tạo nên một đêm nhạc đặc sắc vào ngày 4/2.

SZA, ngôi sao R&B đang sẵn sàng để thống trị buổi dạ tiệc này khi được đề cử trên nhiều hạng mục, nhất là với tác phẩm đầu tay "Ctrl" vào năm 2017 và bản hit "SOS" năm 2022.

Phái đẹp thống trị Grammy

SZA được đề cử trên nhiều hạng mục, nhất là với tác phẩm đầu tay "Ctrl" vào năm 2017 và bản hit "SOS" năm 2022. Ảnh: IT.

Phoebe Bridgers, một phần của nhóm boygenius, đã ghi điểm với bảy đề cử, trong khi nhóm này đạt được sáu đề cử, đánh bại ở cả các lĩnh vực hàng đầu và hạng mục nhạc rock. Billie Eilish, với sáu đề cử, đã chinh phục khán giả với đóng góp của mình cho bộ phim "Barbie" của Greta Gerwig, sự hợp tác với Dua Lipa đã mang lại đề cử ở cả các hạng mục chính và lĩnh vực hình ảnh.

Jack Antonoff, nhà sản xuất được đánh giá cao, đạt được sáu đề cử, đặc biệt là với Taylor Swift và Lana Del Rey, người có album nổi bật như "Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd".

Nếu album "Midnights" của Taylor Swift giành giải Album của năm thì đây sẽ là lần thứ tư cô nàng 33 tuổi này lập kỷ lục, tiếp tục thống trị thế giới âm nhạc sau chuyến lưu diễn Eras khổng lồ.

Jon Batiste, ngôi sao nhạc Jazz là người duy nhất được đề cử cho cả giải Thu âm và Album của năm, hai năm sau khi anh giành chiến thắng tại Lễ trao giải năm 2022, đánh bại các ngôi sao nhạc pop. Năm nay, anh đạt được sáu đề cử, giống như Miley Cyrus và ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê Brandy Clark.

Kỹ sư mix nhạc Serban Ghenea, người đã làm việc trên album "Midnights" của Taylor Swift, đã nhận được sáu sự ghi nhận.

Ngôi sao R&B đang nổi lên là Victoria Monet cũng kết thúc với bảy đề cử, bao gồm cả giải Thu âm của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Dự đoán cho hạng mục thứ hai là sự thành công của Ice Spice, rapper nổi tiếng đến từ Bronx đã liên tục "gây bão" và hợp tác với Taylor Swift.

Janelle Monae, tương lai sáng tạo của nhạc pop, đạt được đề cử Album của năm thứ hai cho "The Age of Pleasure". Tuy nhiên, vấn đề về đa dạng và công bằng trong giải thưởng Grammy vẫn là một chủ đề lớn, khi Viện hàn lâm Ghi âm, đơn vị tổ chức tổ chức giải Grammy đã phải đối mặt với chỉ trích về việc tôn vinh chủ yếu những nam giới da trắng trong nhiều năm.

Vào năm 2019, cựu giám đốc của Học viện là Neil Portnow đã rời bỏ vị trí của mình sau nhận xét gây sốc rằng, nghệ sĩ nữ cần "nâng cấp" để được công nhận nhiều hơn, nhận xét đã được đưa ra trong bối cảnh của phong trào #MeToo. Tuần này, Portnow đối diện với kiện cáo về việc sử dụng chất ma túy và cưỡng hiếp một nữ nghệ sĩ vào năm 2018.