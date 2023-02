Vì sao BTS vắng mặt tại Grammy lần thứ 65?

Nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất K-pop BTS đã không thể mang về giải thưởng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 65 được tổ chức vào ngày hôm qua tại Crypto.com Arena ở Los Angeles.

Tại Grammy năm nay, nhóm bảy chàng trai đã giành được ba đề cử Grammy. Ban nhạc được đề cử cho Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất cho "My Universe", một ca khúc hợp tác với ban nhạc rock người Anh Coldplay phát hành vào năm 2021. Đánh dấu lần thứ ba liên tiếp BTS được đề cử cho hạng mục này.

BTS cũng được đề cử cho Video âm nhạc hay nhất với "Yet to Come", ca khúc chính trong album tuyển tập năm 2022 "Proof". Bạn nhạc cũng được đề cử Album của năm, với tư cách tham gia trong album "Music of the Spheres" (2021) của Coldplay, trong đó có ca khúc "My Universe".

Các thành viên J-Hope, RM và Suga của BTS được ghi nhận là người viết nhạc cho "Music of the Spheres" dưới tên thật của họ: Jung Ho-seok, Kim Nam-joon và Min Yoon-gi.

Tuy nhiên, không một ai trong số các thành viên của BTS thực hiện chuyến đi Mỹ để tham gia giải Grammy 2023.

Vì sao BTS không tham dự Grammy lần thứ 65?

BTS tại Grammy lần thứ 64. (Ảnh: IT).

Nhóm nhạc siêu sao K-pop đã lần đầu tiên vắng mặt tại đêm nhạc lớn nhất năm nay sau nhiều năm tham dự. Trước lễ trao giải, các thành viên trong fandom ARMY hy vọng sẽ có thành viên trong nhóm tham dự Grammy lần thứ 65, nhưng cuối cùng mong muốn đó không thành hiện thưc.

Tháng 6 năm ngoái, 7 thành viên thông báo rằng họ sẽ tập trung vào các dự án solo và các hoạt động khác trong hai năm tới. Trong thời gian này, cả bảy thành viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Jin trở thành thành viên đầu tiên nhập ngũ vào tháng 12 năm ngoái. Đối với các hoạt động solo, cả J-Hope và RM đều đã phát hành album đầu tay, với "Jack in the Box" và "Indigo".

"My Universe" đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa BTS và Coldplay. Sau khi phát hành vào tháng 9/2021, hai nhóm nhạc được yêu mến đã lần đầu tiên biểu diễn ca khúc bằng tiếng Hàn cùng nhau tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ năm 2021. Nhóm nhạc rock người Anh sau đó đã hợp tác với Jin trong đĩa đơn solo đầu tay của anh mang tên "The Astronaut", được phát hành vào tháng 10 năm ngoái.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, người đứng đầu nhóm Coldplay, Chris Martin đã mở lòng về việc hợp tác với nhóm và bày tỏ sự bất ngờ khi gặt hái được thành công.

"Thú thật ban đầu tôi nghĩ: "Làm sao mà thành công được?". Tuy nhiên, cho tới bây giờ việc hợp tác diễn ra rất tự nhiên. Đó là một bài học tuyệt vời cho tôi, để luôn cởi mở mọi lúc, bởi vì bạn sẽ không biết được cuộc sống hay âm nhạc sẽ đưa bạn tới chốn nào", anh nói.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên BTS ghi được nhiều hơn một đề cử Grammy. Trong hai giải Grammy vừa qua, BTS chỉ được đề cử cho Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất hai bản hit "Dynamite" (2020) và "Butter" (2021).

Mặc dù BTS không thể mang về giải thưởng nào nhưng ban nhạc vẫn là nhóm nghệ sĩ duy nhất nhận được đề cử ba năm liên tiếp cho Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất, một hạng mục được ra mắt vào năm 2011.

"My Universe" là lần thứ hai một ca khúc hợp tác giữa hai nhóm khác nhau được đề cử cho Màn trình diễn nhóm/bộ đôi nhạc pop xuất sắc nhất. Lần đầu tiên cũng là của Coldplay, với bài hát năm 2017 "Something Just Like This" hợp tác với bộ đôi DJ điện tử người Mỹ The Chainsmokers.