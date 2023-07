Lana Del Rey là nữ ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản "hit" đình đám và từng đoạt giải thưởng Grammy. Nữ ca sĩ đang khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi cô bất ngờ xuất hiện trong vai trò bồi bàn tại cửa hàng Waffle House ở Florence, Alabama, Mỹ. Người hâm mộ đã chụp được những hình ảnh độc đáo của nữ ca sĩ trong bộ đồng phục xanh da trời với tên "Lana" được in trên thẻ tên.



Một số người hâm mộ may mắn đã có cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh cùng ca sĩ tại cửa hàng Waffle House này.

Nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy làm phục vụ bàn

Lana Del Ray chụp ảnh cùng người hâm mộ. Ảnh: IT.

Trước đó, Lana Del Rey đã dành thời gian ký tặng chữ ký lên cánh tay của một fan tại Alabama. Tuy nhiên, cô đã cảnh báo fan không nên đính hình xăm tên của cô lên cơ thể, một hành động mà nhiều người hâm mộ thường làm để thể hiện sự yêu mến và đam mê đối với nghệ sĩ. Video và hình ảnh về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy xuất hiện trong trang phục bồi bàn. Ảnh: IT.

Nữ ca sĩ Lana Del Rey đã dành thời gian ở nhiều địa điểm khác nhau tại Alabama. Cô đã xuất hiện tại một tiệm làm móng và một cửa hàng Starbucks ở Birmingham. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân cô dành thời gian tại Alabama và làm việc tại Waffle House. Đại diện của Del Rey chưa đưa ra bất kỳ thông tin hay phản hồi nào về vấn đề này.

Các fan đang đặt câu hỏi về việc liệu Lana Del Rey có liên quan đến việc thu âm tại các phòng thu ghi âm nổi tiếng trong khu vực như FAME Studios và Muscle Shoals Sound hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai phòng thu này đã chia sẻ rằng, họ không có kế hoạch hợp tác với nghệ sĩ này trong thời gian gần đây.

Lana Del Rey mới phát hành album mới hồi tháng 3. Ảnh: IT.

Gần đây, Lana Del Rey đã phát hành album mới mang tên "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd" vào tháng 3. Cô được dự kiến sẽ biểu diễn tại Lollapalooza ở Chicago và Outside Lands ở San Francisco vào tháng 8 tới.

Trang tin tức AL.com đã nhắc đến một chi tiết thú vị trong lời bài hát "Paris, Texas" từ album mới của cô. Câu hát "I took a train to Spain, just a notebook in my hand/ Then I went to see some friends of mine, down in Florence, Alabama" (Tôi đi tàu tới Tây Ban Nha, chỉ với cuốn sổ trên tay/ Sau đó tôi đã tới thăm vài người bạn, ở Florence, Alabama) đã khiến người hâm mộ "đoán già, đoán non" về một video âm nhạc mới đang trong quá trình sản xuất và liệu những người bạn của cô có thể xuất hiện tại nơi bất ngờ như Waffle House?