HOT: Album của ban nhạc Ngọt được đề cử tại giải thưởng Grammy 2024

Khuya 10/11, các hạng mục đề cử chính thức của giải Grammy 2024 đã chính thức được công bố. Trong danh sách được đăng tải, đáng chú ý có sự xuất hiện của nhóm nhạc Ngọt ở hạng mục Best Boxset or Special Limited Edition Package (Thiết kế hộp album phiên bản đặc biệt hoặc boxset đẹp nhất). Giải thưởng này dành cho họa sĩ thiết kế.

Họa sĩ Duy Đào. (Ảnh: FBNV)

Cạnh tranh với album Gieo còn có các tác phẩm: The Collected Works Of Neutral Milk Hotel - nhóm nghệ sĩ Jeff Mangum; Daniel Murphy & Mark Ohe; For The Birds: The Birdsong Project - Jeri Heiden & John Heiden; Inside: Deluxe Box Set - Bo Burnham & Daniel Calderwood; và Words & Music, May 1965: Deluxe Edition - Masaki Koike.

Hình ảnh của thiết kế album "Gieo" - sản phẩm âm nhạc của ban nhạc Ngọt. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, họa sĩ Duy Đào hạnh phúc chia sẻ về niềm vui này. Anh viết: "Art Direction và Design (Chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế) cho album Gieo của Ngọt vừa được đề cử Grammy 2024 - Hạng mục Thiết kế ấn phẩm đặc biệt. (Hình như tôi đã may mắn là người Việt đầu tiên được đề cử và cũng hình như là nhà thiết kế và giám đốc nghệ thuật đến từ Đông Nam Á đầu tiên). Cảm ơn gia đình, bạn bè và cả nhóm đã luôn cố gắng cùng tôi. Cảm ơn ban nhạc Ngọt đã luôn tin tưởng và kiên nhẫn".

Trên website cá nhân, Duy Đào giới thiệu anh từng nhận nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới như: Giải thưởng Câu lạc bộ Giám đốc Nghệ thuật (Mỹ), Giải thưởng Thiết kế Quốc tế (Mỹ)... Tác phẩm của anh từng được triển lãm ở 16 quốc gia. Duy Đào cũng được mời chia sẻ tại các trường đại học và tổ chức uy tín, chẳng hạn như Tuần lễ Thiết kế của Viện Nghệ thuật Đồ họa Mỹ (AIGA).

Grammy là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia Mỹ, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc trên toàn thế giới. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959 và dần trở thành một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất.