Phải xử lý nghiêm vụ chủ quán bánh xèo hành hung hai cháu bé ở Bắc Ninh

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Trẻ em đã chỉ đạo Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, triển khai quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo hành; đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, bóc lột sức lao động của trẻ em.

Một số nội dung tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện, triển khai:



- UBND tỉnh Bắc Ninh (4027/UBND-NC ngày 22/11/2020) đã giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Phong chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); giao Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với cháu bé.

- Sở LĐTBXH đã làm việc với UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và đại diện UBND xã Yên Trung (nơi xảy ra vụ việc) để xác minh thông tin, bàn các giải pháp hỗ trợ, can thiệp đối cháu bé.

- Các ngành Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế đã tích cực vào cuộc để thực hiện chức năng theo thẩm quyền (Công an huyện Yên Phong thụ lý, đã tạm giữ chủ quán để tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu, hai vợ chồng chủ quán đều khai nhận những hành vi bạo hành với những người giúp việc trong quán, cậu bé giúp việc đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong điều trị những vết thương. Hiện tại, cháu đã ổn định, có thể giao tiếp với mọi người xung quanh. Sở LĐTBXH đang hướng dẫn Phòng LĐTBXH huyện Yên Phong tiến hành đánh giá nguy cơ, lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với cháu bé, cử Ban bảo vệ trẻ em cấp xã phân công cán bộ trực tiếp bảo vệ cháu; hỗ trợ cháu 2 triệu đồng, hiện đang giao cho Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong tạm giữ hộ cháu, các tổ chức đoàn thể giám sát, hỗ trợ cháu bé nếu cần).