Phạm Thu Hà làm điều đặc biệt này gây bất ngờ cho mẹ và cô giáo dịp Giáng sinh

Lí giải về món quà tặng đặc biệt trong mùa Giáng sinh, Phạm Thu Hà chia sẻ: "Vì gia đình bên ngoại của tôi là gốc Công giáo nên nhân dịp Giáng sinh, tôi muốn dành tặng mẹ và cô giáo Mai Anh dạy tôi môn Lịch sử âm nhạc thế giới ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam một món quà đặc biệt. Cô giáo Mai Anh cũng là người cùng Cha tại Giáo xứ chính toà Hà Nội mời tôi tham gia đêm nhạc Giáng sinh tới đây. Tôi hy vọng, 3 bản single này sẽ mang đến những phút giây thật ấm áp và an lành cho tất thảy mọi người trong dịp Giáng sinh đang cận kề".

Phạm Thu Hà gửi gắm thông điệp Peace - Bình yên đến tất thảy mọi người trong dịp Giáng sinh. Ảnh: NVCC

Nữ ca sĩ cho biết, sở dĩ cô "làm khó" mình với 3 bản nhạc kinh điển từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới thể hiện thành công: Ave Maria, Silent night và Oholy night là bởi đây là 3 bản nhạc thuộc thể loại Semi Classic (bán cổ điển) mà cô đang theo đuổi. Đặc biệt, 3 bản nhạc này đã được nhạc sĩ Lưu Hà An phối mới theo phong cách riêng mà mới nghe cô đã mê.

"Sau khi tập bản phối mới của nhạc sĩ Lưu Hà An, tôi bị mê, không dứt ra được. Tất cả những người nghe tôi hát đều bảo nếu không thu âm để phát hành ra đại chúng sẽ rất phí. Vậy là tôi quyết định vào phòng thu để hoàn thành 3 single cho kịp phát hành trên các nền tảng số toàn cầu dịp Giáng sinh. Tôi chọn chủ đề Peace - Bình yên với mong muốn nhân loại trên thế gian luôn được bình an và luôn được chữa lành bởi âm nhạc", Phạm Thu Hà kể.

Theo Phạm Thu Hà, bản Ave Maria từng được cho là của Giulio Caccini nhưng bản nhạc này thực chất do nhà soạn nhạc người Liên Xô ít tên tuổi Vladimir Vavilov viết. Tuy vậy, trong phần lớn ghi chú credit của bản nhạc này vẫn luôn ghi song hành cả Caccini và Vavilov. Kể từ sau bản chuyển soạn ấn tượng cho đàn ống cùng giọng hát và hợp xướng của nghệ sĩ đàn ống Oleg Yanchenko với sự thể hiện của chính Yanchenko và giọng mezzo – soprano huyền thoại Irina Arkhimova năm 1987, giai điệu đẹp, đầy chất tôn nghiêm của bản Ave Maria nhanh chóng nổi tiếng và trở thành một trong những bản Thánh ca được yêu thích nhất trên toàn thế giới.

Phạm Thu Hà và nhạc sĩ Lưu Hà An. Ảnh: NVCC

Silent night gắn với câu chuyện về sự ra đời của bản Thánh ca "Stille Nacht Heilige Nacht" bắt đầu vào một ngày mùa Đông trước lễ Giáng sinh năm 1818 tại nhà thờ St. Nicholas thuộc Oberndorf (Áo), Joseph Mohr - một linh mục trẻ đang tận tâm chuẩn bị cho buổi lễ đêm Giáng sinh phát hiện ra chiếc đàn ống của nhà thờ đã bị chuột cắn hỏng nặng, không thể sử dụng. Quá chán chường, Mohr bỏ ra ngoài đi dạo, khung cảnh thanh bình và tĩnh lặng của thị trấn ngày đông giá đã gợi cho vị linh mục trẻ những tứ thơ…

Mohr chợt nảy ra một ý tưởng rằng – tại sao không đệm hát lễ thánh thay thế bằng đàn guitar, loại nhạc cụ vị linh mục có thể chơi thông thạo? Vị linh mục vội tìm đến gặp Franz Gruber – người chỉ huy hợp xướng của nhà thờ nhờ phổ nhạc cho bài thơ mới viết. Chỉ vài giờ sau, với cây đàn guitar của mình, cùng dàn hợp xướng nhỏ do Gruber điều khiển, Mohr đã biểu diễn thánh ca này trong đêm Giáng sinh năm ấy.

Giai điệu trong sáng, thiện lành với lời thơ giản dị, đầy chất dân gian khiến ca khúc nhanh chóng phổ biến, lan ra toàn thế giới và được dịch ra hàng trăm thứ tiếng khác nhau. Đến nay, "Stille Nacht" hay phiên bản phổ thông hơn "Silent Nigh" đã trở thành một trong những bản Xmas carol không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh.

Oholy night lại gắn với sự kiện cuối năm 1843, nhân cây đàn ống của nhà thờ Roquemaure được khôi phục lại, cha sứ đã thuyết phục Placide Cappeau – một nhà thơ cũng là một thương gia ở miền Nam nước Pháp viết một bài thơ mừng lễ Giáng sinh và "Cantique de Noël" đã ra đời. Sau khi bài thơ này được A. Adam phổ nhạc, "Cantique de Noël" có sức lan tỏa mạnh mẽ, được dịch ra tiếng Anh thành Oholy night và nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới. Đây cũng là một trong những bản "Chrismax carol" được biểu diễn thường xuyên nhất, từ các ca sĩ Thánh ca, ca sĩ nhạc nhẹ cho đến những giọng hát cổ điển.

Phạm Thu Hà thu âm 3 single Ave Maria, Silent night và Oholy night rất nhanh khi vào phòng thu. Ảnh: NVCC

Phạm Thu Hà sẽ có sự kết hợp mới mẻ với nhạc sĩ Lưu Hà An

Chia sẻ về quá trình thu âm, Phạm Thu Hà cho biết, cô thu âm 3 single này rất nhanh. Vô tình, trong phòng thu có cả hình Đức mẹ Maria nên cô càng có nhiều cảm hứng để phiêu theo từng giai điệu.

"Khi thu âm 3 bản nhạc này tôi đã nhìn sâu vào hình Đức mẹ Maria để cảm nhận rõ nhất lòng biết ơn và sự bình an. Tôi biết rằng, hạnh phúc không đến từ việc sở hữu một ai đó hay bất cứ thứ gì, mà hạnh phúc đến từ sự tử tế, giúp người bớt khổ, chúng ta bao dung hơn trong cuộc sống hàng ngày. Khi tất cả sống trong yêu thương và trong bao dung, thế giới sẽ hoà bình, chúng ta sẽ thực sự bình an. Những bài hát Thánh ca tôi hát là món quà chân thành nhất gửi đến những người yêu thương và khán giả của mình. Lúc nào trong tôi cũng là biết ơn và biết ơn".

Phạm Thu Hà tiết lộ thêm rằng, trong thời gian tới, cô cùng nhạc sĩ Trần Thanh Phương, Lưu Hà An và Huyền Trung sẽ ra mắt đĩa than. Đối với cô, nhạc sĩ Lưu Hà An là một người anh lớn, thiện lành mà cô kính trọng. Anh chính là người phối khí thành công ca khúc "Chào anh giải phóng quân mừng mùa Xuân đại thắng" của nhạc sĩ Hoàng Vân đưa tên tuổi của cô gần hơn với công chúng yêu nhạc. Và nam nhạc sĩ này cũng là người đã nâng đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp âm nhạc. Thời gian tới, cô cùng nhạc sĩ Lưu Hà An sẽ đánh dấu một chặng đường âm nhạc mới, sát cánh cùng nhau hơn.