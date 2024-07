Bị đồn "được ưu ái" đăng quang, BTC Mr World Vietnam nói gì về thành tích của Phạm Tuấn Ngọc?

Chung kết Mr World Vietnam 2024 vừa khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về Phạm Tuấn Ngọc (sinh năm 1999), đến từ Hải Phòng. Danh hiệu Á vương 1, Á vương 2 lần lượt thuộc về thí sinh Võ Minh Toại và Đinh Ta Bi.

Với danh hiệu Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc nhận phần thưởng tiền mặt 200 triệu đồng cùng tấm vé đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Mr World 2024 (Nam vương Thế giới), dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 9 năm nay.

Ngay sau khi Mr World Vietnam mùa đầu tiên chính thức lộ diện khiến mạng xã hội xôn xao. Trong khi nhiều người cho rằng, Phạm Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam 2024 là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của anh tại cuộc thi này thì vẫn tồn tại những đồn đoán về việc chàng trai gốc Hải Phòng được BTC Mr World Vietnam "ưu ái", "được dọn đường" đăng quang...

Top 3 Mr World Vietnam 2024 (ảnh từ trái sang): Á vương 1 Võ Minh Toại; Nam vương Phạm Tuấn Ngọc và Á vương 2 Đinh Ta Bi. (Ảnh: Mr World Vietnam)

Trưởng BTC Mr World Vietnam: Phạm Tuấn Ngọc giành chiến thắng thuyết phục

Trước những ý kiến trái chiều về kết quả chung kết Mr World Vietnam 2024, BTC cuộc thi đã chính thức lên tiếng xoay quanh thành tích của Phạm Tuấn Ngọc. Chia sẻ với Dân Việt, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Mr World Vietnam, Trưởng BGK cuộc thi khẳng định: "Chúng tôi theo dõi suốt quá trình diễn ra cuộc thi Mr World Vietnam 2024 và nhìn ra sự thay đổi của các thí sinh. Kết quả, Phạm Tuấn Ngọc giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục".

Trước câu hỏi của PV Dân Việt đề cập đến phần thi ứng xử của Phạm Tuấn Ngọc bị so sánh với Á vương 1 Võ Minh Toại, Chủ tịch Mr World Vietnam cho hay: “Chúng tôi rất hài lòng với câu trả lời ứng xử của Tuấn Ngọc và Minh Toại. Khi câu trả lời của ai cũng xứng đáng, hai thí sinh ngang sức, ngang tài, nhưng chúng tôi chỉ được lựa chọn một người giành ngôi vị cao nhất. Nhiều người nói, ứng xử là yếu tố quyết định chiến thắng, phân ngôi vị nhưng thực tế tất cả mọi thứ đều được cộng dồn từ đầu và chúng tôi sẽ chọn người có phần nhỉnh hơn về mọi mặt".

Clip: Phạm Tuấn Ngọc trả lời câu hỏi ứng xử khi lọt Top 5 Mr World Vietnam 2024. (Nguồn: Ghi màn hình Mr World Vietnam)



Đồng quan điểm với Chủ tịch Mr World Vietnam, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh - thành viên Ban giám khảo (BGK) Mr World Vietnam 2024 cho biết thêm, yếu tố giúp Phạm Tuấn Ngọc giành chiến thắng tại cuộc thi năm nay vì anh vượt trội về thần thái, hình thể so với Á vương 1, Á vương 2. Theo siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, BGK cuộc thi đã có nhiều cuộc họp kín từ vòng sơ khảo cho đến thời điểm hiện tại, Phạm Tuấn Ngọc vẫn luôn chiếm ưu thế, tỏa sáng.

“Cách trả lời phỏng vấn và các chỉ số thể hình của Phạm Tuấn Ngọc đều hơn hẳn hai bạn còn lại trong Top 3 Mr World Vietnam 2024. Các thành viên trong Ban giám khảo hoàn toàn đồng thuận với kết quả Phạm Tuấn Ngọc giành chiến thắng", siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh cho hay.

Ngoài danh hiệu Mr World Vietnam 2024, Phạm Tuấn Ngọc còn có thành tích đáng nể trong khuôn khổ cuộc thi như: Hạng 2 phần thi Head to Head Challenge (Nam vương Bản lĩnh), Top 5 Nam vương Thời trang và Top 5 Nam vương Tài năng. (Ảnh: BTC cung cấp)

Từ góc độ khác, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho hay, BTC Mr World Vietnam có lý do để chọn Phạm Tuấn Ngọc cho ngôi vị cao nhất tại Mr World Vietnam 2024: "Người chiến thắng không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn là người có vẻ đẹp tâm hồn. So với một số thí sinh khác, Phạm Tuấn Ngọc, Võ Minh Toại không quá vạm vỡ. Đó là lý do Tuấn Ngọc, Minh Toại và nhiều thí sinh có vóc dáng không quá vạm vỡ vẫn vào Top 20, Top 10... tất nhiên, vóc dáng các thí sinh này cũng đã đẹp so với quy chuẩn.



Ngoài ra, khi đồng hành trong các hoạt động bên lề thuộc khuôn khổ cuộc thi, BGK Mr World Vietnam đã nhìn vào thực tế để tìm ra ứng viên phù hợp, chọn ra người xứng đáng nhất với danh hiệu Mr World Vietnam 2024".

Diễn viên Minh Tiệp - Thành viên BGK Mr World Vietnam cũng cho rằng, Phạm Tuấn Ngọc xứng đáng với ngôi vị Mr World Vietnam 2024 do hội tụ nhiều yếu tố mà theo BGK cuộc thi đánh giá là "văn võ song toàn" khi chàng trai này vừa giỏi võ, múa đao, kiếm, côn… có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như: đàn tranh, guitar, sáo và trống.

Mr World Vietnam 2024 Phạm Tuấn Ngọc sắp tới vẫn cần thêm những buổi trau dồi về cách ứng xử, bản lĩnh... để tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi Mr World".