Nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ tăng trở lại

Theo Savills Việt Nam, phân khúc căn hộ dịch vụ đang cho thấy những tín hiệu hoạt động ổn định. Cuối năm 2021, nguồn cung trên thị trường đạt khoảng 5.680 căn hộ tương ứng với mức tăng 6% so với năm trước. Tuy ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tương đối nặng nề trong thời điểm đó, gần 4.000 căn hộ đã được cho thuê trên tổng nguồn cung.

Phân khúc căn hộ dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ trong lúc thị trường bất động sản trầm lắng. (Video: Thái Nguyễn)

Anh Tuấn Phát (TP.HCM) sau thời gian Covid-19 mới trở lại Hà Nội để làm việc. Anh Phát có nhu cầu thuê một căn hộ dịch vụ ở khu vực quận Hoàn Kiếm để tiện công việc. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ tăng cao nên không còn nhiều lựa chọn cho anh, thậm chí giá thuê phân khúc căn hộ dịch vụ đã tăng cao hơn thời điểm cách đây 2 năm anh thuê.

"Tôi có nhu cầu thuê 1 căn hộ tại khu vực quận Hoàn Kiếm, giá thuê hiện nay đã tăng cao hơn trước đây 2 năm. Căn hộ có diện tích khoảng hơn 45m2, hiện có giá thuê từ 10-14 triệu đồng/tháng. Trước đây tôi thuê cùng diện tích như vậy chỉ hơn 8 triệu đồng/tháng. Mà nếu bây giờ không thuê nhanh cũng sẽ không còn mà thuê", anh Phát chia sẻ.

Cùng có nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ tại khu vực quận Hoàn Kiếm, chị Như Thảo (Đà Nẵng) cho biết chị ra Hà Nội công tác khoảng 6 tháng nên cũng muốn thuê một căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, chị nhờ người quen hỏi giúp thì hiện tại còn rất căn hộ dịch vụ đáp ứng nhu cầu của chị. Nếu có thì giá cũng rất cao ở mức khoảng 15 triệu đồng/tháng.

"Mặc dù biết trước là thuê ở khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm sẽ rất mắc, nhưng tôi không ngờ là thuê lại cao như vậy. Trước đây, tôi thấy mới hết dịch nên nghĩ phân khúc căn hộ dịch vụ còn trống rất nhiều nên thuê sẽ dễ dàng và giá cả phải chăng", chị Thảo chia sẻ.

Nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ tăng khiến giá thuê tăng theo (Ảnh: Thái Nguyễn)

Anh Thành Công, môi giới bất động sản cho biết hiện nay nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ đang rất cao. Khi lượng khách du lịch cũng như khách nước ngoài sang Việt Nam đông hơn thì phần lớn họ sẽ lựa chọn thuê căn hộ dịch vụ vì đáp ứng được nhiều tiện ích. Đặc biệt, khu vực nội đô, nhu cầu sử dụng căn hộ dịch vụ tăng rất nhanh so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, giá thuê cũng cao hơn trước 5-10%, đặc biệt khu vực quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung lượng khách du lịch lớn giá thuê tăng cao hơn 12-15% so với năm trước.

"Hiện nay giá thuê căn hộ dịch vụ tại nội thành Hà Nội cũng dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Nhu cầu tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến giá thuê cũng tăng. Phần lớn, lượng khách hàng là người nước ngoài và người tỉnh khác đến sinh sống, làm việc tại Hà Nội nên có nhu cầu thuê dài hạn", anh Công chia sẻ.

Phân khúc căn hộ dịch vụ nhiều tiềm năng phát triển, khi thị trường trầm lắng

Tính đến hết quý II năm 2022, tổng nguồn cung phân khúc căn hộ dịch vụ tại Hà Nội là 5.719 căn, tăng 3% theo năm. Trong đó, nguồn cung ở khu vực nội thành dẫn đầu, chiếm 60% tổng nguồn cung. Khu vực nội thành vẫn được chủ đầu tư ưu ái nhờ lợi thế từ vị trí địa lý, phù hợp với đối tượng khách thuê muốn tìm nhà trong khu trung tâm và thuận tiện đi lại. Do đó, căn hộ dịch vụ thường được đặt tại các khu vực tập trung cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI với hệ thống cơ sở hạ tầng được nâng cấp cùng các tiện ích y tế, giáo dục chất lượng.

Về chi phí, giá thuê trung bình tăng nhẹ ở mức 1% so với mức 547.000 đồng/m2/tháng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá cả tăng cao không gây ảnh hưởng lớn tới quyết định của khách hàng, được thể hiện rõ rệt qua công suất thuê trung bình đạt 75% trong 6 tháng đầu năm 2022. Đây là mức cải thiện đáng kể khi cuối năm 2021, công suất cho thuê trung bình chỉ dừng lại ở con số 69%.

Phân khúc căn hộ dịch vụ tập trung tại khu vực trung tâm thường được số đông du khách quan tâm (Ảnh: Thái Nguyễn)

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Như vậy, số lượng lao động nước ngoài vào Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh tự do đi lại sau những hạn chế từ dịch bệnh. Nguồn khách thuê đến từ ngoại quốc sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy sự phát triển của phân khúc căn hộ dịch vụ.

Bên cạnh triển vọng về nhu cầu, sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng tại Hà Nội cũng là nhân tố mang lại triển vọng cho phân khúc căn hộ dịch vụ. Trong giai đoạn 2021 đến 2025, thành phố dự kiến sẽ giải ngân khoảng 650 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, dành cho các dự án cơ sở hạ tầng. Một trong những dự án nổi bật là đường Vành đai 4 dự kiến sẽ kết nối 28 khu công nghiệp quanh thủ đô. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giảm áp lực cho đường vành đai 3, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường kết nối giữa các tỉnh và thành phố. Khi nguồn khách thuê chính cho căn hộ dịch vụ là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp và nhà máy lân cận, thuận tiện di chuyển sẽ là điều kiện quan trọng để họ sử dụng dịch vụ nhà ở tại Hà Nội.