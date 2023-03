Phát hiện hàng chục nghìn chai nước rửa chén, lau sàn giả nhãn hiệu nổi tiếng

Chiều 24/3, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành vừa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện biên giới Tịnh Biên, phát hiện, tạm giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm về nhãn mác. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ trên 500 triệu đồng.



Tổ liên ngành kiểm tra số hàng hóa tạm giữ. Ảnh: Tiếm Tầm

Trước đó, ngày 21/3, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH phân phối Vạn Thành Phát (địa chỉ tại tổ 3, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) do ông Vi Kiến Thành làm giám đốc, phát hiện trong kho có trên 3.780 chai, can nước rửa chén hiệu Calina (Calin), Sunlighht (Sunlight) và 28 can nước giặt hiệu Fileline (Fineline).



Cùng ngày, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện tại hộ kinh doanh tạp hoá Năm Hên (địa chỉ tại tổ 5, khóm Xuân Hòa thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) do ông Trần Văn Ngoan, làm chủ phát hiện có 15.670 chai, can nước rửa chén hiệu Calina (Calin), Sunlighht (Sunlight) và trên 2.400 can nước giặt hiệu Fileline (Fineline).

Số hàng hóa vi phạm nhãn mác các thương hiệu lớn bị tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đều có xuất trình hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Theo Tổ công tác, tất cả hàng hóa đều vi phạm về nhãn mác nên tiến hành bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên, lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.