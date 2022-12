Phát hiện hơn 7.100 trường hợp vi phạm, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy

Ngày 13/11, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Thừa Thiên Huế.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2022, qua thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an ở tỉnh đã phát hiện hơn 7.100 trường hợp vi phạm, thiếu sót. Qua đó, đã kiên quyết đình chỉ, xử phạt, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Anh Thắng.

Công an các đơn vị ở tỉnh đã tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng 12 mô hình điểm Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã kiểm tra thực tế tại các địa bàn cơ sở về xây dựng mô hình điểm Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Ông đề nghị lực lượng công an cơ sở xây dựng mô hình này không chỉ dừng lại công tác phòng cháy chữa cháy mà là tổ liên gia về an ninh trật tự, để mọi người dân khi "tắt lửa tối đèn" có nhau, giúp đỡ, cộng đồng sức mạnh, loại trừ cái xấu, cái ác ra khỏi đời sống xã hội.

Như tin đã đưa, vừa qua Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với 20 cơ sở vi phạm đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Đó là các vi phạm như: Đưa công trình vào hoạt động khi chưa có nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; đưa công trình vào sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; trong môi trường nguy hiểm cháy nổ xuất hiện nguồn lửa, nguồn nhiệt; cải tạo công trình khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy...