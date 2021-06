Phát hiện nam thanh niên gục chết bên đường với nhiều vết thương, nghi bị sát hại

Camera an ninh gần nơi nạn nhân tử vong ghi nhận trước khi nạn nhân tử vong, có một nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao như đang truy đuổi xe máy phía trước. Nguồn: Dân Trí

Theo Dân Trí: Chiều 3/6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Đức Hòa làm rõ vụ việc xảy ra sáng cùng ngày tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Công Bảo (26 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Hiện, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã được hoàn tất. Lực lượng trinh sát đang truy xét hung thủ và phân loại các đối tượng nghi vấn. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là vụ án giết người.

Theo thông tin ban đầu từ Công Lý, khoảng 4h sáng 3/6, một số người dân chạy xe máy trên đường phát hiện thanh niên khoảng 30 tuổi nằm gục ven ĐT824 đối diện shop quần áo Phúc Tân (ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa). Khi đến gần, mọi người phát hiện máu trên cơ thể nạn nhân thấm ướt áo, chảy loang xuống mặt đường cùng nhiều vết thương trên cơ thể.

Trích xuất camera an ninh của một hộ dân gần khu vực cho thấy, thời điểm khoảng 3h10 ngày 3/6 có 6 xe máy với 12 thanh niên chở nhau chạy tốc độ rất nhanh từ hướng thị trấn Đức Hòa đi Đức Hòa Đông như đang truy đuổi xe máy phía trước.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.