Phát hiện người ngoài hành tinh đang cho gà ăn trong đêm

Một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một chiếc máy bay phát sáng, trong đêm khuya đã xuất hiện và bay lượn trên những chuồng gà. Nhân chứng của sự việc cũng là người chủ của trang trại gà này chia sẻ : 'Chiếc máy bay kỳ lạ đó đã đến gần những chú gà của tôi, tôi tưởng rằng họ sẽ ăn thịt chúng. Nhưng không, họ đã cho chúng ăn. Thật khó tin !'. Đoạn video đã được gửi cho mạng lưới điều tra UFO Mufon với lời nhắn : "Lúc 1:44 sáng, tôi nhận thấy vật thể lạ cất cánh và bay qua camera. Chúng tôi sống ở một vùng nông thôn của Michigan, không có lý do gì để bất kỳ máy bay không người lái nào bay xung quanh khu vực này. Tôi tự hỏi nó là gì?"

Điều tra viên nổi tiếng về người ngoài hành tinh Scott C Waring cũng đã nhận được video và đưa ra lời giải thích. Ông viết trên blog ET Database của mình: "Một chiếc máy bay kỳ lạ đang bay ngang qua một chuồng gà ở Michigan và bị ghi lại bằng camera an ninh. UFO có chiều ngang khoảng 1 feet và trông giống như một máy bay không người lái. Đối với tôi, sự việc này thực sự đáng suy nghĩ vì chiếc máy bay này đã tiến gần một chuồng gà vào lúc 1 :44 sáng. Ai sẽ làm điều đó nếu không phải người ngoài hành tinh ? Và thực tế là nó đã được hạ cánh trong bãi cỏ gần đó ... Không một chiếc máy bay nào lại chọn một bãi cỏ bất kỳ làm nơi hạ cánh mà không có một chút âm thanh nào làm ảnh hưởng tới dân cư xung quanh. Điều đó khiến tôi nghĩ đến chắc hẳn chiếc máy bay này phải tới từ một nơi nào đó không giống chúng ta."

Sự tồn tại của người ngoài hành tinh chưa bao giờ được xác nhận, tuy nhiên gần đây Bộ Quốc phòng Mỹ đã thừa nhận một đoạn video từ cảnh quay trên radar của một phi công Hải quân Mỹ về một vật thể bay bí ẩn có "hào quang phát sáng" bất thường. Video được phát hành lần đầu tiên vào năm 2017, nhưng phải mất ba năm để thừa nhận sự tồn tại của video này.

Theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Sue Gough, cảnh tượng được công bố "nhằm xóa tan mọi quan niệm sai lầm của công chúng về việc liệu các cảnh quay đã được lưu hành có phải là thật hay không và có phải cơ quan chức năng cố tình che giấu một số video hay không". Bà nói thêm: "Sau khi xem xét kỹ lưỡng, bộ đã xác định rằng việc phát hành có thẩm quyền các video chưa được phân loại này không tiết lộ bất kỳ khả năng hoặc thông tin nhạy cảm nào và không cản trở bất kỳ cuộc điều tra tiếp theo nào về các vụ xâm nhập không gian quân sự bởi các hiện tượng không xác định."

Khi đoạn phim năm 2017 xuất hiện, một cựu nhân viên Lầu Năm Góc Luis Elizondo, người đứng đầu một chương trình UFO chính thức bí mật, nói rằng đó là "bằng chứng thuyết phục" chúng ta có thể không đơn độc trong vũ trụ. Ông Elizondo cho biết: "Những chiếc máy bay này - chúng tôi sẽ gọi là máy bay - có những đặc điểm hiện không có trong kho hàng của Hoa Kỳ cũng như bất kỳ kho nước ngoài nào mà chúng tôi biết."