Phát hiện 'thành phố ma' 4.000 năm tuổi tại sa mạc ở Iraq

Tàn tích của thành phố Uru được phát hiện trên Google Maps. Ảnh: Google Maps

Người dùng Reddit u/stery_unrolles đã chia sẻ hình ảnh từ trên không về thành phố lịch sử Uru. Trong bức ảnh, vẫn có thể thấy một số tòa nhà khổng lồ lấp ló sau những bãi cát. Người dùng này cho biết: "Thành phố Uru (Ur) được thành lập cách đây 4000 năm. Vào thời điểm đó, đây là thành phố đông dân nhất với 65.000 cư dân".

u/stery_unrolles cho biết mình đã tìm thấy Uru ở tọa độ 30 ° 57′42 ″ N 46 ° 06′18 ″ E, đồng thời nói thêm rằng đây chưa phải thành phố lâu đời nhất trong khu vực.

Cụ thể, u/stery_unrolles chú thích trong bài đăng: "Có những thành phố còn lâu đời hơn cả Uru, chẳng hạn như Mohenjo daro của nền văn minh thung lũng Indus được thành lập cách đây 4500 năm".

Theo Britannica, thành phố Uru nằm ở miền nam Lưỡng Hà, hiện nay là miền nam Iraq, từng nằm trên sông Euphrates, được biết đến là một trong những thành phố lâu đời nhất khu vực. Những người định cư đến đây vào khoảng thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên, nơi đây đã từng là một thành phố thủ đô trước khi suy tàn.

Thành phố được nhắc đến trong Kinh thánh với cái tên Ur of the Chaldees (Ur của người Chaldeans) và được cho là quê hương của tộc trưởng người Do Thái Abraham (khoảng 2000 năm trước Công nguyên).

Hiện thành phố đã bị bỏ hoang và chìm sâu dưới lớp cát sa mạc. Đây là một địa điểm hấp dẫn đối với các nhà khảo cổ học và những người hâm mộ lịch sử. Một người cho biết: "Tôi muốn đến thăm vào một lúc nào đó để chiêm ngưỡng thành phố này và xem xem tại sao Kinh thánh lại đề cập đến Uru nhiều như vậy".

Một người khác viết: "Tôi đọc ở đâu đó rằng Uru có khả năng là thành phố đầu tiên của con người".

Người thứ ba nói thêm: "Đây là quê hương của Abraham. Rất có thể ông ấy đã sống trong thời kỳ hoàng kim của thành phố này".