Phát huy sức mạnh HTX trong Chương trình OCOP TP.HCM

HTX sở hữu sản phẩm OCOP độc, lạ

Nhiều HTX, tổ hợp tác tại TP.HCM đang sở hữu các sản phẩm OCOP nổi trội, thể hiện lợi thế so sánh của địa phương khi tham gia vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). Cụ thể, có đến 5/11 chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP hiện nay tại TP.HCM là các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp.

Tại huyện Cần Giờ, HTX Thuận Yến có sản phẩm OCOP tôm thẻ chân trắng thương phẩm được công nhận OCOP 4 sao. HTX Cần Giờ Tương Lai có đến 7 sản phẩm OCOP 4 sao: Xoài cát, khô cá dứa một nắng, tôm sú một nắng, tôm thẻ một nắng, tôm khô, tôm sú thiên nhiên, tôm thẻ tươi đông lạnh. Đây toàn là những đặc sản của vùng duyên hải Cần Giờ.

Sơ chế yến tại HTX Thuận Yến, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh: Trần Đáng

Tại huyện Bình Chánh, HTX Phước An có 2 sản phẩm OCOP 3 sao là cải ngọt và rau muống an toàn; tổ hợp tác Lê Đức Thịnh có sản phẩm OCOP bưởi da xanh xã Phạm Văn Hai. Huyện Hóc Môn có HTX Bò sữa Đông Thạnh - Dongthanh Milk với 2 sản phẩm OCOP 3 sao là sữa tươi và sữa chua Đông Thạnh.



Ông Trần Văn Thích - Giám đốc HTX Phước An (huyện Bình Chánh) nhận định việc đưa sản phẩm của các HTX vào Chương trình OCOP có ý nghĩa lớn.

Một mặt, việc này giúp khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tại TP.HCM. Mặt khác, các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của TP.HCM khi được công nhận OCOP sẽ góp phần khẳng định thương hiệu, đặc biệt hơn là sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại TP.HCM và giải quyết thêm được nhiều việc làm cũng như tăng thu nhập cho người lao động địa phương.

Tiềm năng sản phẩm OCOP từ các HTX

Để phát huy sức mạnh của HTX, tổ hợp tác, Đề án Chương trình OCOP TP.HCM giai đoạn 2021-2025 tiếp tục xác định các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn chính là chủ thể quan trọng tham gia vào Chương trình OCOP.

Cá chép Koi của HTX cá cảnh Bình Lợi, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Theo thống kê của Sở NNPTNT TP.HCM, nhiều HTX trên địa bàn đang sở hữu các sản phẩm tiềm năng của Chương trình OCOP. Cụ thể, có đến 56/114 HTX đang sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP tiềm năng, chiếm tỷ lệ khoảng 50%. Hiện số lượng HTX tại TP.HCM tiếp tục tăng qua từng năm, hầu hết phát triển các sản phẩm dựa trên thế mạnh của địa phương. Do đó, số lượng HTX có những sản phẩm OCOP tiềm năng sẽ càng nhiều hơn.

Cũng theo đánh giá của Sở NNPTNT TP.HCM, HTX là đầu mối hỗ trợ hộ dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Việc thành lập và đi vào hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 vẫn đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ gia đình, trang trại, hỗ trợ đắc lựa cho kinh tế hộ, trang trại phát triển. HTX thực hiện đúng vai trò của mình là chủ thể kết nối hộ sản xuất với nhà phân phối sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Trong khi đó, hộ sản xuất riêng lẻ khó thực hiện hoặc có thể thực hiện nhưng hiệu quả không cao.

Tại TP.HCM, nhiều HTX hoạt động hiệu quả và xây dựng được thương hiệu sản phẩm riêng của mình: HTX rau an toàn Phú Lộc, HTX rau an toàn Phước An, HTX rau an toàn Mai Hoa, HTX rau an toàn Phước Bình, HTX hoa lan Huyền Thoại, HTX sinh vật cảnh Sài Gòn, HTX bánh tráng Phú Hòa Đông, HTX Thuận Yến, HTX Cần Giờ Tương Lai, HTX Mai vàng Bình Lợi… Đây là các đối tượng rất tiềm năng của Chương trình OCOP TP.HCM.

Nhiều HTX trên địa bàn đang sở hữu các sản phẩm tiềm năng của Chương trình OCOP. Ảnh: Hồng Phúc

Lãnh đạo Sở NNPTNT TP.HCM cho biết thêm TP còn có chính sách hỗ trợ các HTX sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.

Cụ thể, các hỗ trợ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình gồm xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế, chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên; xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt; xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Các hỗ trợ này được thực hiện theo QĐ 3065/QĐ-UBND của UBND TP về ban hành kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025.