Phát triển nhà Vĩnh Yên đứng đầu nợ thuế ở Vĩnh Phúc và mối quan hệ với FPT Capital

Phát triển nhà Vĩnh Yên đứng đầu nợ thuế tại Vĩnh Phúc

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, gồm 59 trường hợp với tổng số nợ thuế và các khoản thu khác lên đến hơn 203 tỷ đồng (tính đến 31/01/2024).

Ở vị trí đầu tiên của danh sách là Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên, với mức nợ thuế hơn 48 tỷ đồng. Xếp thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư dệt may Vĩnh Phúc nợ thuế hơn 25,3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/1/2024, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên để thu hồi tiền thuế nợ theo thông báo số của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Số tiền bị cưỡng chế 48 tỷ 099 triệu đồng.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội) trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên.

Ngoài những doanh nghiệp trên, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc còn công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế như: Công ty cổ phần đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (phường Hùng Vương, TP.Phúc Yên) nợ 25,367 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Nhật Hằng (xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên) nợ 20,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc (phường Định Trung, TP.Vĩnh Yên) nợ 17,4 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long (phường Đống Đa, TP.Vĩnh Yên) nợ 17,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bá Hiến (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) nợ hơn 17 tỷ đồng;....

Nguồn lực của Phát triển Nhà Vĩnh Yên

Dữ liệu Dân Việt cho thấy, Công ty TNHH Phát triển Nhà Vĩnh Yên thành lập ngày 13/7/2016, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ ban đầu đạt 50 tỷ đồng, danh sách góp vốn vốn gồm ông Phạm Tiến Dũng góp 98% và Ngô Văn Quyền góp 2%. Đại diện pháp luật là ông Phạm Tiến Dũng (SN 1975).

Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Times Garden Vĩnh Yên.

Tại thay đổi vào ngày 21/5/2018, cổ đông Phạm Tiến Dũng bán 2% vốn cho Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư FPT (FPT Capital, đại diện phần vốn góp là ông Nguyễn Hồng Sơn) và 98% vốn vẫn do ông Phạm Tiến Dũng nắm.

Sau đó 4 ngày có sự xuất hiện của FPT Capital, doanh nghiệp tăng vốn lên 246 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Tiến Dũng nắm tới 99,59%, phần còn lại của FPT Capital.

Vào ngày 4/7/2018, vốn điều lệ của Phát triển Nhà Vĩnh Yên tăng lên 260 tỷ đồng, trong đó Quản lý Quỹ Đầu tư FPT góp 5,77%, ông Phạm Tiến Dũng góp 94,23%.

Sau nhiều lần tăng vốn, tại thay đổi ngày 20/4/2020 vốn điều lệ của Phát triển Nhà Vĩnh Yên gần 345 tỷ đồng, trong đó CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT góp 15,95% và Phạm Tiến Dũng góp 84,05%.

Tại thay đổi gần nhất vào ngày 18/1/2023, đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Phạm Tiến Dũng (SN 1975) - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Phát triển nhà Vĩnh Yên là đơn vị phát triển dự án Khu đô thị Times Garden Vĩnh Yên; Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị làm chủ đầu tư.

Được biết, dự án Times Garden Vĩnh Yên nằm ngay giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Lý Nam Đế (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) có tổng diện tích rộng hơn 27ha, với quy mô 558 căn thấp tầng (3-4 tầng) và ba khối chung cư cao 18 tầng, trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi… Tổng vốn đầu tư dự án này hơn 2.000 tỷ đồng.

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT

Về cổ đông Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital), theo giới thiệu trên website của doanh nghiệp FPT Capital được cấp giấy phép hoạt động ngày 25/7/2007. "FPT Capital được góp vốn và hỗ trợ hoạt động bởi hai cổ đông lớn là Tập đoàn FPT và Tập đoàn SBI Holdings Inc.,(có trụ sở chính tại Nhật Bản)", thông tin trên website của FPT Capital nêu.

FPT Capital hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Dữ liệu cho thấy, năm 2021 FPT Capital ghi nhận doanh thuần đạt 5,5 tỷ đồng, tăng 66,6% so với năm trước 2020. Lợi nhuận gộp đạt 2,4 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với năm trước đó. Lãi sau thuế đạt 7,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước đó.

Tổng tài sản tại cuối năm 2021 của FPT Capital đạt hơn 200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 200 tỷ đồng, trong đó vốn góp cổ phần là 110 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện của FPT Capital là ông Ngô Thanh Hải. Ông Ngô Thanh Hải còn là đại diện tại Công ty TNHH Phân phối Công nghệ Thông tin FPT.