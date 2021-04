Phép màu y học: Bé gái nặng hơn 8kg sinh ra từ phôi đông lạnh 19 năm

Vào tháng 7 năm 2020, một phôi thai đông lạnh cách đây 19 năm tại Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã được "đánh thức" thành công. Phôi thai đã được chuyển thành công vào tử cung của bà mẹ 47 tuổi, chị Tan. Ngày 1/4/2021, chị Tân sinh thành công một bé gái khỏe mạnh nặng 8 kg, 3 lạng. Được biết, đây là một trong những phôi đông lạnh sớm nhất ở bệnh viện sức khỏe bà mẹ trẻ em Liễu Châu, đồng thời cũng là phôi đông lạnh lâu năm hàng đầu cả nước được "đánh thức" và thụ thai, sinh con thành công. "Thật may mắn làm sao, cái phôi thai từ 19 năm trước vẫn còn đó!"

Phôi đông lạnh 19 năm được "đánh thức" thành công

Ngày 7/4, phóng viên đã liên hệ được với người "mẹ già" dũng cảm và may mắn này. Cô Tân nói với các phóng viên rằng 20 năm trước, "kho báu lớn" của cô đã được thụ thai thành công thông qua Trung tâm Sức khỏe Sinh sản của Bệnh viện Sức khỏe Phụ sản và Trẻ em Liễu Châu. Nhưng thật không may, một trong hai đứa trẻ sinh đôi bị sinh non và một trong hai đứa bé đã qua đời, đứa còn lại hiện đang học năm thứ 2 đại học. Điều này đã trở thành một nút thắt trong lòng cô mà cô không thể nào buông bỏ được.

Sau khi chính sách sinh con thứ hai được thông qua vào năm 2016, ý tưởng muốn sinh con thứ hai luôn thường trực trong lòng cô. Trong thời gian chuẩn bị mang thai, cô đã tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ và giữ cân nặng không quá 48kg quanh năm. Với tâm lý muốn thử, cô đã tìm gặp bác sĩ Yao Chunling, người đã điều trị cho cô trước đây, và sau đó biết được rằng những phôi thụ tinh còn lại mà cô đã nuôi cấy thành công 19 năm trước vẫn còn. "Tôi choáng váng. Tôi luôn nghĩ rằng số phôi còn lại sẽ bị bệnh viện thải bỏ. May mắn làm sao, phôi của tôi 19 năm trước vẫn còn đó!". Chị Tân rất ngạc nhiên và vui mừng.

Tháng 7/2020, sau hai lần chuyển phôi, cô Tân, 47 tuổi đã thụ thai lại thành công. Trong suốt thai kỳ, cô tuân thủ nghiêm ngặt thời gian khám và khám đúng giờ, các chỉ số của em bé đều khỏe mạnh. Sắp đến ngày dự sinh, xét thấy thời điểm dự sinh mình đã 48 tuổi và thai nhi đã lớn nên cô Tân đã tiến hành mổ lấy thai sớm hơn 10 ngày so với ngày dự sinh. Cô Tân đã hạ sinh thành công bé gái thứ hai khỏe mạnh được 8 kg và 3 lạng khiến cô rất phấn khởi.



Yao Chunling, một trong những cựu chiến binh, là người sáng lập Trung tâm Sức khỏe Sinh sản và Sinh sản của Bệnh viện Sức khỏe Phụ sản và Trẻ em Liễu Châu, rất vui khi biết tin cô Tân đã sinh con thành công. Yao Chunling nói với các phóng viên rằng khi cô Tân tìm đến mình vào năm ngoái, ý tưởng ban đầu của cô là làm thụ tinh ống nghiệm. Cô rất khâm phục sự dũng cảm của cô Tân. Xét cho cùng, cô Tân là một phụ nữ đã 47 tuổi, nếu mang thai thì có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Yao không chắc chắn 100% về việc liệu cô ấy có thể thụ thai thành công hay không.

Yao Chunling (trái) và Tang Yongmei (phải)

Bác sĩ Yao cũng rất vui khi biết phôi đông lạnh của chị Tân vẫn còn. "Xét cho cùng, phôi đông lạnh là phôi của cô Tân khi họ hai mươi sáu hay mười bảy tuổi. Chất lượng phôi tốt hơn rất nhiều so với phôi của vợ chồng cô Tân ở giai đoạn này. Chất lượng của 'hạt giống' đông lạnh" tốt hơn nhiều so với bây giờ".

Yao Chunling đã thực hiện một loạt các cuộc kiểm tra trước khi tiến hành thụ thai cho cô Tân. Vì cô Tân có thói quen tập thể dục quanh năm và ít khi ốm đau nên mọi mặt của cơ thể cô đều rất tốt. Cái gọi là thời gian và địa điểm đều tốt, việc còn lại là rã đông và nuôi phôi.

Tang Yongmei là kỹ thuật viên trưởng của phòng thí nghiệm phôi và là người phụ trách chính trong việc rã đông và cấy phôi đông lạnh cho cô Tân. Tang Yongmei cho biết cô Tân để lại 10 phôi trứng đã thụ tinh sau khi thụ tinh ống nghiệm thành công. Khi đó, có tổng cộng 7 phôi đã được rã đông thành công. Xét thấy phôi trữ đông lâu và chị Tân thuộc nhóm thai phụ nâng cao nên phôi thai sống thành công tiếp tục được nuôi cấy thành phôi nang trong ống nghiệm rồi cấy vào phôi thai. Vào tháng 5 năm 2020, cô Tân trải qua ca phẫu thuật cấy ghép đầu tiên và không thành công. May mắn thay, sau ca phẫu thuật cấy ghép thứ hai, phôi thai đã được cấy thành công và chị Tân đã mang thai.

Hầu hết các phôi đông lạnh bị "bỏ quên"

Tang Yongmei giới thiệu, công nghệ đông lạnh phôi của trung tâm đã được nâng cấp từ công nghệ đông lạnh lập trình đầu năm 2000 với tỷ lệ sống của phôi đông lạnh từ 70% lên tới 95%. Đồng thời, với việc mở cửa chính sách sinh con thứ hai, số phụ nữ mang thai đến khám bệnh cũng tăng từ độ tuổi trung bình 30 lên 35.

Tang Yongmei đang nuôi cấy phôi đông lạnh





Đồng thời, nó cũng cho thấy một vấn đề khiến trung tâm đau đầu là vẫn còn rất nhiều phôi đông lạnh trong phòng thí nghiệm bị "đứt dây" với bố mẹ. Tang Yongmei nói với các phóng viên rằng vẫn còn khá nhiều phôi đông lạnh cũ trong phòng thí nghiệm là "vô thừa nhận", vì vậy chúng đã trở thành phôi bị cha mẹ bỏ quên.

Tang Yongmei bất đắc dĩ nói: "Có khi phôi đông lạnh không tiếp tục phí gia hạn vì khi trung tâm liên hệ với bố mẹ của phôi thai thì chủ nhân số điện thoại đã bị đổi. Trong tình huống bình thường, bệnh viện sẽ không vứt bỏ "phôi" mà sẽ tiếp tục bảo tồn, nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều phôi bị cha mẹ lãng quên. Tôi vẫn mong rằng nếu cha mẹ muốn giữ lại phôi thì có thể đi đến bệnh viện để kiểm tra và yêu cầu họ kịp thời để xác định xem phôi đông lạnh có ở lại hay không ".

"Thời hạn hiệu lực" của phôi đông lạnh có thể đạt được là bao lâu? Tang Yongmei nói rằng nếu phôi được đông lạnh trong nitơ lỏng ở -196 ° C, mọi hoạt động sinh học sẽ ngừng lại. Về mặt lý thuyết, không giới hạn thời gian bảo quản, tuy nhiên không thể loại trừ một số yếu tố bên ngoài. Tất cả điều này cần thời gian để kiểm tra. Hiện tại, phôi đông lạnh của cô Tân phù hợp, và là lô phôi đông lạnh đầu tiên tại trung tâm cũng như lâu năm hàng đầu cả nước được "đánh thức" và thụ thai, sinh con thành công. Trên thế giới, kỷ lục rã đông phôi đông lạnh thành công lâu nhất và mang thai, sinh con là 27 năm. Đó là trường hợp bé Molly Gibson tại Mỹ.