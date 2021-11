“Phi công trẻ” đâm chết người tình trong phòng trọ

Theo Zing: Khuya 8/11, Công an TP.Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một cô gái bị sát hại.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ đâm chết người tình trong phòng trọ. Nguồn: Zing

Cụ thể, thông tin từ Báo Công an TP.HCM: Hiện nghi phạm là Đặng Thành Nhân (SN 1992, quê huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, chiều 8/11, Công an phường Thuận Giao, TP.Thuận An nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương báo có một vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ trên đường NA10, KP.Bình Giao, phường Thuận Giao, người trình báo đang bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện, ngoài ra còn một nạn nhân đã chết trong phòng trọ.

Ngay sau đó, Công an phường Thuận Giao tới hiện trường nhưng cửa phòng trọ khóa ngoài, quan sát qua lỗ thông gió bên trên nhìn thấy gác phòng trọ bị che bởi tấm rèm, cuối gác có 1 quạt máy đang hoạt động, có 1 vũng dịch màu đỏ (nghi máu) nên tiến hành bảo vệ hiện trường.

Đồng thời, lực lượng công an cũng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để lấy lời khai với người trình báo, người này là Đặng Thành Nhân, đang bị thương ở bụng, Nhân khai bị bạn gái đâm trong lúc cãi nhau và Nhân đã đâm chết bạn gái, thi thể nạn nhân hiện đang trong phòng trọ.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Danh tính người bạn gái được xác định là chị T.H.G (SN 1986, quê Cầu Ngang, Trà Vinh).



Nhân khai đêm Chủ nhật, rạng sáng thứ Hai (ngày 8/11) có xảy ra mâu thuẫn với bạn gái, sau đó dẫn tới vụ án mạng. Sau vụ việc, Nhân bị thương nên tới phòng khám gần đó cấp cứu và được phòng khám chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.