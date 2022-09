Phim Big Mouth tập 11: Lee Jong Suk phẫn nộ, Yoona gặp nguy hiểm khi lật tẩy Big Mouse?

Trong phim Big Mouth tập 10, Park Chang Ho có hẹn gặp tên tội phạm lừa đảo Big Mouse. Tuy nhiên, người xuất hiện tại nơi Chang Ho đợi tên tội phạm lừa đảo lại là quản giáo Park Yoon Gap (Jung Jae Sung). Sau đó, quản ngục đã lên tiếng thừa nhận những điều kỳ lạ xảy ra tại trại giam đều do ông ta làm như việc tù nhân chết vì uống xyanua do quản ngục nói rằng đó là thuốc an thần.

Ngoài ra, quản ngục cũng tiết lộ, ông là người đưa danh sách khách hàng mua ma túy thật cho Chang Ho khi "ông trùm" Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) yêu cầu. Việc nói ra tất cả những điều này, quản ngục Park Yoon Gap muốn Park Chang Ho tin tưởng ông ta là Big Mouse. Tuy nhiên, bằng suy luận của mình, Chang Ho khẳng định quản ngục không phải là tên tội phạm lừa đảo khét tiếng.

Phim Big Mouth tập 10: Chang Ho khẳng định quản ngục Park Yoon Gap không phải là tên tội phạm lừa đảo khét tiếng. (Ảnh trong phim)



Chang Ho cũng nhờ quản ngục nhắn nhủ đến Big Mouse rằng: "Hãy trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi. Nếu anh ta muốn động đến gia đình tôi hay làm gì vô nghĩa thì sự thật về luận văn mà các người muốn biết vĩnh viễn sẽ biến mất".

Ngoài việc vạch mặt được quản ngục không phải là Big Mouse, Chang Ho đã ghi âm cuộc trò chuyện làm bằng chứng việc xấu xa ông ta thực hiện có liên quan đến Big Mouse. Khép lại tập phim này, quản ngục Park Yoon Gap bị giam.

Ở diễn biến khác, Park Chang Ho biết được việc Thị trưởng Choi Do Ha (Kim Joo Heon) là đồng phạm trong vụ án giết Giáo sư Seo Jae Young (Park Hoon). Tuy nhiên, anh vẫn đề nghị Thị trưởng Choi tới làm nhân chứng giúp mình.

Trong phim Big Mouth tập 10, Go Mi Ho (Yoona) đã tới làm việc tại trại giam và hỗ trợ chồng tìm ra Big Mouse. Tập phim khép lại với cảnh Hyun Joo Hee (Ok Ja Yeon) - vợ Thị trưởng Choi Do Ha bị tai nạn xe. Chang Ho nhận định, đây không phải là vụ tai nạn xe đơn giản. Anh và bà xã Mi Ho quyết tâm lên kế hoạch để lật tẩy Big Mouse lẫn Choi Do Ha.

Phim Big Mouth tập 11: Lee Jong Suk, Yoona gặp nguy hiểm khi lật tẩy Big Mouse?

Phim Big Mouth tập 11 lên sóng vào tối nay (2/9) thu hút sự quan tâm của khán với loạt tình tiết gay cấn. Chang Ho muốn tìm ra tên lừa đảo khét tiếng Big Mouse. Anh nói với Gan Soo Chul - người thay thế quản ngục Park Yoon Gap rằng: "Nếu không bắt được Big Mouse thì tất cả cùng đi đời".

Phim Big Mouth tập 11: Lee Jong Suk quyết tâm tìm ra tên lừa đảo khét tiếng Big Mouse. (Ảnh trong phim)

Mặt khác, khi Park Yoon Gap đã không còn quản ngục nữa thì ông bị đối xử như những phạm nhân trong trại giam với Chang Ho. Anh đưa ra lời khuyên cho Park Yoon Gap: "Bây giờ không ai có thể giúp ông. Ngay cả Big Mouse cũng không thể bảo vệ ông nữa. Ông sẽ sớm trải nghiệm cuộc sống khác biệt thế nào giữa thiên đàng và địa ngục. Nếu ông thay đổi ý định thì hãy nói với tôi bất kỳ lúc nào". Park Yoon Gap cho rằng: "Vì vậy tôi sẽ phản bội anh ta (Big Mouse - PV) với điều kiện cậu bảo vệ tôi. Cho nên, tôi sẽ không lo lắng cho bản thân tôi đâu".

Ở diễn biến khác, Thị trưởng Choi bất ngờ ra lệnh: "Xử lý cả hai trong tối nay. Nếu anh có người đủ tin tưởng để gây ra bạo động". Sau đó là cảnh hỗn loạn tại trại giam khiến nhân vật do Lee Jong Suk đảm nhận tỏ thái độ phẫn nộ trong khi Yoona hoang mang, ẩn trốn.

Lee Jong Suk tỏ thái độ phẫn nộ trong khi Yoona hoang mang phải ẩn trốn trong phim Big Mouth tập 11. (Ảnh trong phim)

Chang Ho quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của Big Mouse khiến người xem không khỏi tò mò. "Có một cuộc đảo chính trong trại giam, đẩy Chang Ho và Mi Ho vào nguy hiểm. Vậy ai là người cho phép cuộc xung đột này xảy ra?", khán giả có nickname H.P băn khoăn.

Liệu Gong Ji Hoon (Yang Kyung Won) "bắt được cả mẻ lớn" như ông ta phát ngôn trong Big Mouth tập 11? Kế hoạch "xử lý cả hai trong tối nay" của Thị trưởng Choi với kết quả thế nào? Lee Jong Suk, Yoona gặp nguy hiểm khi lật tẩy Big Mouse?

Phim Big Mouth sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh MBC vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, vào lúc 22 giờ (theo giờ Hàn Quốc).