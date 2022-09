Phim Big Mouth tập 12: Big Mouse đáng sợ giúp Lee Jong Suk "trả đũa" Thị trưởng Choi?

Phim Big Mouth do đạo diễn Oh Choong Hwan thực hiện với vai nam chính Park Chang Ho do Lee Jong Suk đảm nhận. Chang Ho vốn là luật sư hạng ba với tỷ lệ "cãi thắng" thành công là 10%. Do nổi tiếng nói nhiều nhưng làm không tới đâu nên anh chàng bị mọi người gọi là "Big Mouth".

Nữ ca sĩ, diễn viên Yoona (SNSD) đảm nhận vai Go Mi Ho - nữ y tá thông minh, tháo vát, đồng thời là người vợ đã gắn bó với Park Chang Ho. Cặp đôi Chang Ho - Mi Ho vốn có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí đứng trước nguy cơ "đường ai nấy đi".

Tuy nhiên, trước biến cố Chang Ho bị cuốn vào vụ án về kẻ lừa đảo khét tiếng có biệt danh Big Mouse, Go Mi Ho đã bất chấp nguy hiểm đi tìm bằng chứng cứu chồng. Sự thật kẻ lừa đảo khét tiếng Big Mouse là ai hiện vẫn đang là ẩn số đối với khán giả.