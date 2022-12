Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 11: Do Joon phát hiện phát kẻ chủ mưu

Cậu út nhà tài phiệt tập 11 ghi nhận rating "khủng", xô đổ những kỷ lục trước đây bộ phim từng đạt được. Tập phim mở đầu bằng cuộc trò chuyện giữa Do Joon (Song Joong Ki) và Min Young (Shin Hyun Bin). Cả hai ngày càng thân thiết, chia sẻ với nhau những câu chuyện xoay quanh công việc.

Min Young không ngừng nỗ lực để chứng minh công ty của Do Joon không thao túng cổ phiếu như truyền thông đưa tin trước đó. Chứng kiến cảnh Min Young mệt mỏi, lao lực vì mình, Do Joon càng lo lắng, yêu thương người con gái này.

Do Joon và ông nội gặp tai nạn. (Ảnh: Reborn Rich Vietnamese Fanpage)

Cậu út nhà tài phiệt tập 11 với tình tiết chủ tịch Jin cân nhắc để cháu út của mình trở thành người thừa kế. Tuy nhiên, Do Joon và chủ tịch Jin bất ngờ bị tai nạn. Khi xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng, tài xế của Do Joon lao tới chặn đầu xe. Do Joon và ông nội chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, Do Joon đưa ra chủ ý để Viện trưởng thông báo với người nhà về việc tình hình của hai ông cháu đang nguy cấp, không ai được phép vào thăm. Anh đã phát hiện có người cố ý hãm hại hai ông cháu. Trong khi đó, anh em nhà họ Jin bàn tính việc thừa kế mà không hề biết chủ tịch Jin và Do Joon còn sống.

Ngay sau khi thoát khỏi "cửa tử", chủ tịch Jin sắp xếp để vụ giết người trở thành say rượu gây tai nạn. Ông cùng Do Joon quyết giữ kín việc mình vẫn khỏe mạnh, an toàn. Họ sẽ cùng trở lại trong buổi họp cổ đông. Đây cũng chính là lúc Do Joon biết ông nội mắc bạo bệnh. Vì thế, ông gấp rút thành lập công ty cổ phần tài chính, dọn đường cho cháu út ngồi vào ghế chủ tịch.

Ba anh em nhà họ Jin lộ rõ ham muốn "đảo chính". (Ảnh chụp màn hình)

Phần cuối phim, ba anh em nhà họ Jin lộ rõ ham muốn "đảo chính". Người đứng sau vụ tai nạn nhanh chóng bị bắt giữ nhưng kẻ chủ mưu thực sự chưa thể xác định. Sau khi điều tra, Do Joon xác định Jin Sung Jun - cháu đích tôn của chủ tịch Jin chính là người chủ mưu. Khi nhận tin này, chủ tịch Jin phẫn nộ.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 12: Do Joon cứu nguy cho ông nội

Mới đây, nhà sản xuất tung Cậu út nhà tài phiệt tập 12 có cảnh chủ tịch Jin và Do Joon trò chuyện trong thang máy trước sự ngỡ ngàng của một nữ nhân viên tạp vụ. Do Joon tỏ ra khá nghiêm túc, bình tĩnh trấn an tinh thần ông nội.



Do Joon trở lại trong buổi họp cổ đông của công ty? (Ảnh: Reborn Rich Vietnamese Fanpage)

Trước đó, nhà sản xuất cũng tung ra bộ ảnh "nhá hàng" tập phim sắp lên sóng. Do Joon sẽ xuất hiện trong tại một sự kiện quan trọng của công ty với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Có thể thấy, Do Joon đã sẵn sàng đối đầu với Jin Sung Jun và những người còn lại.

Khán giả rất tò mò về việc Do Joon sẽ đối mặt với những thành viên trong gia đình đầy tham vọng "đảo chính" thế nào?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 12 sẽ lên sóng JTBC vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc) tối nay (16/12).

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 12: Cuộc nói chuyện giữa Do Joon và chủ tịch Jin. Do Joon cứu nguy ông nội. (Nguồn: NSX)