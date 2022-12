Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8, Jin Yang Chul (Lee Sung Min) được thông báo có khối u trong não ngay trước thềm đám cưới của cháu trai cả Jin Sung Joon (Kim Nam Hee). Điều khiến ông lo lắng là khối u nằm ở khu vực nguy hiểm, khó phẫu thuật. Với người đứng đầu tập đoàn Soonyang, đây là quả bom hẹn giờ và không biết sẽ phát nổ lúc nào.

Jin Yang Chul cũng khẳng định, đứa con mà ông thương nhất chính là tập đoàn Soonyang. Cũng theo lời ông, Soonyang sẽ bỏ nguyên tắc thừa kế cho con trưởng. Thay vào đó, Jin Yang Chul sẽ giao quyền lực điều hành tập đoàn cho người có tài và xứng đáng. Tuyên bố này khiến cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các con cháu nhà chủ tịch Jin nhằm chiếm lấy Soonyang thêm gay cấn.

Jin Yang Chul quyết định bỏ nguyên tắc thừa kế cho con trưởng. (Ảnh trong phim)

Cũng trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8, đám cưới của cháu trai cả Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) diễn ra không mấy suôn sẻ. Jin Sung Joon đã biết chuyện vợ tương lai có tình cảm với Jin Do Joon (Song Joong Ki). Sau đó, cả hai vẫn tiến vào lễ đường với vẻ ngoài hạnh phúc trong ngày quan trọng của mình. Do Joon cũng đến dự đám cưới của Sung Joon và chụp ảnh đứng bên cạnh ông nội.

"Ông đã nói đúng, cháu đã quá non dại. Cháu từ bỏ ý định mua Soonyang bằng tiền của mình", Jin Do Joon thừa nhận với ông nội.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9: Song Joong Ki bắt tay với "quý nhân" triệt hạ tập đoàn Soonyang?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9 lên sóng vào tối nay (9/12) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, cuộc chiến tranh giành quyền lực nhằm có được tập đoàn Soonyang giữa các con của chủ tịch Jin vẫn âm thầm diễn ra. Điều thú vị là nhà sản xuất bộ phim hé lộ tấm poster đặc biệt trước thềm phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9 lên sóng.

Jin Do Joon (Song Joong Ki) và Seo Min Young (Shin Hyun Bin) trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9. (Ảnh: JTBC)

Theo đó, hai nhân vật chính trong poster là Jin Do Joon (Song Joong Ki) và Seo Min Young (Shin Hyun Bin). Trong khi Jin Do Joon ở độ tuổi 20 thì Seo Min Young trong tấm poster ở độ tuổi 40. Tuy nhiên, cả hai được cho là có cùng mục tiêu chung là triệt hạ tập đoàn của chủ tịch Jin như nội dung của tấm poster đề cập: "Mối quan hệ hợp tác bắt đầu để triệt hạ gia đình Soonyang".

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9: Song Joong Ki bắt tay với "quý nhân" triệt hạ tập đoàn Soonyang? (Ảnh: ST)

Nếu như trong quá khứ Seo Min Young và Jin Do Joon với công việc và mục tiêu riêng thì ở tấm poster đặc biệt thể hiện họ có mối quan hệ hợp tác để triệt hạ gia đình Soonyang. Với Jin Do Joon, anh từng coi Seo Min Young chính là "quý nhân phù trợ" khi cô đã nhắc anh trong giỏ hoa có máy nghe lén. Điều này giúp Do Joon thành công trong việc tạo ra những cái bẫy nhằm hạ gục những kẻ đứng sau muốn có được Soonyang.

Vậy Song Joong Ki và Seo Min Young làm thế nào để triệt hạ gia đình Soonyang?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9 trên kênh JTBC vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).