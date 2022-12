Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 11: Liệu Song Joong Ki có "hồi sinh" sau vụ tai nạn kinh hoàng?

Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10, Seo Min Young (Shin Hyun Bin) không hề "đâm sau lưng" Jin Do Joon (Song Joong Ki). Cô xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản trị nhằm đưa ra bằng chứng cho thấy giám đốc Jin Hwa Young (Kim Shin Rok) có biển thủ công quỹ. Sau sự việc này, Jin Hwa Young cuối cùng chọn cách chuyển nhượng Trung tâm thương mại cho Do Joon. Tuy nhiên, Do Joon vẫn chưa có được sự tin tưởng từ ông nội là chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min). "Cháu nghĩ ông tin tưởng cháu thật sao?", Chủ tịch Jin nói với cháu trai út.

Ngoài việc "hạ gục" được cô ruột ngạo mạn Jin Hwa Young, Do Joon tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh giữa khốc liệt giữa những thành viên trong gia đình họ Jin để giành quyền thừa kế tập đoàn Soonyang. Đối đầu với Do Joon là người chú thâm hiểm Jin Dong Ki (Jo Han Chul) để trở thành người được chủ tịch Jin Yang Cheol tín nhiệm và giành quyền thừa kế.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10: Seo Min Young và Do Joon có cảnh hôn lãng mạn. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, bằng sự thông minh và khả năng lường trước được những sự việc xảy ra trong tương lai, Jin Do Joon khéo léo xoay chuyển tình huống nguy hại thành có lợi cho mình khiến người chú thâm hiểm Jin Dong Ki bật khóc, trách móc chủ tịch Jin.

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10, nữ công tố viên Seo Min Young và Do Joon đã thừa nhận tình cảm của dành cho đối phương bằng nụ hôn nồng cháy. Jin Do Joon cũng có được lòng tin của ông nội Jin Yang Cheol. Tuy nhiên, ngay khi chủ tịch Jin bày tỏ ý định trao quyền thừa kế cho Jin Do Joon thì cả hai ông cháu gặp nguy hiểm vì vụ tai nạn đột ngột xảy ra.

Trong lúc đối diện với cái chết thì Do Joon tìm ra lời giải đáp về việc Yoon Hyun Woo (nhân vật cũng do Song Joong Ki đảm nhận - PV) lại không có ký ức về Do Joon. Hình ảnh đẫm máu của Jin Do Joon và Jin Yang Cheol đã thu hút sự chú ý của người xem.

Chủ tịch Jin bày tỏ ý định trao quyền thừa kế cho Jin Do Joon thì cả hai ông cháu gặp nguy hiểm vì vụ tai nạn đột ngột xảy ra. (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 11: Liệu Song Joong Ki có "hồi sinh" sau vụ tai nạn kinh hoàng?

Với tình tiết gay cấn ở cuối phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10 khiến bộ phim thu hút lượng xem "khủng". Cụ thể, theo SpotTV News, rating tập 10 bộ phim đạt 18.3% trên toàn quốc và 20.5% ở khu vực Seoul, đứng đầu tất cả các kênh. Trước đó, sau khi lập kỷ lục với con số 19,4% trong tập 8, rating phim giảm nhẹ ở tập 9 khi dừng lại mức 17%.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 11 lên sóng vào tối nay (11/12) nhận được sự quan tâm của khán giả. Người xem không khỏi tò mò, băn khoăn về nhân vật Jin Do Joon sẽ thế nào sau vụ tai nạn kinh hoàng. Bởi, đây là lần thứ hai nhân vật do Song Joong Ki đảm nhận tiếp tục đối mặt với lằn ranh sinh tử.

"Những việc xảy ra ở thế giới kia của Yoon Hyun Woo... chắc chắn sẽ lại diễn ra ở thế giới của Jin Do Joon. Sự thật này tựa như đang chế giễu nỗ lực và tham vọng của mình vậy. Có những điều ắt sẽ xảy ra và có những điều có thể làm dựa vào lựa chọn của mình", Do Joon thừa nhận.

Với tình tiết gay cấn ở cuối phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10 khiến bộ phim thu hút lượng xem "khủng". (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 11 trên kênh JTBC vào tối nay (11/12) lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).