Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14, Do Joon (Song Joong Ki) nhận được 17% cổ phần Bảo hiểm Soonyang từ tay bà nội Lee Pil Ok (Kim Hyun). Sau đó, Do Joon âm thầm giúp bà sang nước ngoài để tránh sự điều tra của công tố viên. Cũng vì lý do này mà Seo Min Young (Shin Hyun Bin) vô cùng thất vọng về người yêu. Mối quan hệ giữa nữ công tố viên và Do Joon trên bờ vực đổ vỡ.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14: Do Joon đã bị thư ký Lee Hang Jae đâm sau lưng. (Ảnh chụp màn hình)

Do Joon tiếp tục tham gia vào cuộc họp cổ đông nhằm giành lấy vị trí giám đốc của Tài chính Soonyang. Tuy nhiên, Do Joon đã bị thư ký Lee Hang Jae (Jung Hee Tae) vốn là người thân tín với Chủ tịch Jin Yang Chul (Lee Sung Min) đâm sau lưng. Vì vậy Do Joon bị hiểu lầm là đứa cháu bất hiếu, đồng thời mất cơ hội làm Chủ Tài chính Soonyang. Sau sự việc này, trưởng phòng Lee được giữ chức giám đốc công ty Tài chính.

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14, Lee Hang Jae Jin bị Sung Joon (Kim Nam Hee thủ vai) đâm sau lưng ông ta để chiếm lại Tài chính Soonyang. Cảnh Do Joon nhận được một chiếc USB và chìa khoá từ ông nội đã lấy đi không ít nước mắt khán giả khi theo dõi tập phim này. Theo đó, Chủ tịch Jin đã để lại cho cháu trai út thừa kế công ty Micro Project - nơi chứa quỹ đen của Soonyang.

Cảnh Do Joon nhận được một chiếc USB và chìa khoá từ ông nội đã lấy đi không ít nước mắt khán giả. (Ảnh trong phim)

Chưa dừng lại ở đó, Do Joon tiếp tục có những kế hoạch để thâu tóm quyền điều hành Soonyang. Anh bất ngờ giao bán thẻ Soonyang và khiến những thành viên trong gia đình họ Jin đấu đá, tranh giành lẫn nhau vì lợi ích, tiền bạc.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15: Song Joong Ki vừa nhận "tin vui" đã vướng vòng lao lý?

Theo Nielsen Korea, phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14 sau khi lên sóng tiếp tục ghi nhận tỷ lệ người xem "khủng". Cụ thể, bộ phim với rating tăng lên con số 24,9%, tăng 2,4% so với tập trước ( phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13 đạt 22,5%) giúp phim giành được vị trí Top 2 trong danh sách phim đài cáp có rating cao nhất Hàn Quốc.

Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15, Do Joon gây bất ngờ với bác cả Jin Young Gi (Yoon Je Moon) khi hé lộ anh tiết lộ mình là cổ đông lớn nhất của C&T Sooyang. "Tin vui" này từ phía Do Joon chắc hẳn khiến bác cả và những thành viên trong gia đình họ Jin không hài lòng.

Ở một diễn biến khác, Do Joon vướng vòng lao lý khi công tố viên công bố lệnh bắt khẩn cấp vì nghi ngờ anh có can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử. Sau đó, Do Joon có cuộc trò chuyện với Seo Min Young nhưng với vai trò công tố viên và kẻ tình nghi. Chuyện tình cảm giữa Do Joon và Seo Min Young sẽ ra sao? Do Joon có thoát khỏi vòng lao lý?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15trên kênh JTBC vào thứ Sáu vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 15: Song Joong Ki vừa nhận "tin vui" đã vướng vòng lao lý? (Nguồn clip: TV 360)