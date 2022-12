Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13: Song Joong Ki và bạn gái rạn nứt tình cảm, Chủ tịch Jin nguy kịch?

Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 12 thu hút sự quan tâm của khán giả khi tình trạng sức khỏe của Jin Yang Chul (Lee Sung Min) sau vụ tai nạn giao thông có chuyển biến xấu. Ông có triệu chứng mê sảng, thậm chí ông quên Jin Do Joon và đuổi cả cháu trai út trong lúc hoảng loạn: "Tôi sợ quá! Tại sao chúng lại muốn giết tôi? Mau đi đi...".

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Chủ tịch Jin bị ảo giác do chấn thương não. Đây cũng là lý do ông bị nhầm lẫn giờ giấc nên khi 9h tối ông đòi đi họp Hội đồng quản trị của Tài chính Soonyang. Vì tình tình sức khỏe chuyển biến xấu nên Chủ tịch Jin khó có thể xuất hiện tại cuộc họp quan trọng. Jin Do Joon cũng đã nỗ lực tìm cách giải quyết vì nếu nhiều người biết về bệnh tình thì Jin Yang Chul sẽ không còn giữ chức chủ tịch.

Jin Do Joon và Jin Sung Joon có cuộc trò chuyện trước buổi bổ nhiệm giám đốc của Tài chính Soonyang. (Ảnh trong phim)

Ở một diễn biến khác, Jin Do Joon và Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) có cuộc trò chuyện trước buổi bổ nhiệm giám đốc của Tài chính Soonyang. Bởi vì Do Joon cho rằng, Jin Sung Joon là thủ phạm đằng sau vụ tai nạn giao thông. "Có ai đó đã muốn giết ông nội và em dưới vỏ bọc một vụ tai nạn giao thông để ngăn chặn thành lập công ty Tài chính Soonyang", Do Joon nói với Jin Sung Joon.

Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) trong cuộc trò chuyện với Jin Do Joon. (Ảnh trong phim)

Tại cuộc họp, Jin Sung Joon đã bỏ phiếu "đồng ý" và đề cử cha mình là Jin Young Ki (Yoon Je Moon) làm ứng cử viên cho vị trí giám đốc. Tuy nhiên, Jin Yang Chul đã xuất hiện và với sự hỗ trợ của ông, Jin Do Joon đã trở thành giám đốc của Tài chính Soonyang.

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 12, thủ phạm thực sự của vụ tai nạn giao thông lộ diện là bà Lee Pil Ok (Kim Hyun) - phu nhân của Chủ tịch Jin khiến khán giả sửng sốt. Lee Pil Ok đến thăm chồng trong bệnh viện để cầu xin sự tha thứ và ngăn ông chọn Jin Do Joon làm giám đốc của Tài chính Soonyang. Tuy nhiên, Jin Yang Chul lại bị mê sảng.

Sau đó, Lee Pil Ok đã đưa ông về nhà. May mắn với Chủ tịch Jin khi được cháu trai út cứu nguy. Jin Do Joon cảnh báo bà Lee Pil Ok nên giữ bí mật về bệnh tình của ông nội. "Nếu có ai biết về các triệu chứng mê sảng của ông nội thì cháu sẽ tiết lộ bí mật của bà. Dù thế nào thì bà cũng hãy chăm sóc ông của cháu. Bởi vì việc đó có nghĩa là cứu lấy bà đấy", Do Joon nhấn mạnh.

Thủ phạm thực sự của vụ tai nạn giao thông lộ diện là bà Lee Pil Ok (Kim Hyun) - phu nhân của Chủ tịch Jin. (Ảnh chụp màn hình)

Dù Do Joon đã cố gắng tìm cách giữ kín bệnh tình của ông nội nhưng thông tin Chủ tịch Jin có vấn đề về sức khỏe vẫn bị lan truyền. "Bây giờ ông còn được gọi là Chủ tịch Jin Yang Chul không? Khi ông không còn tỉnh táo như vậy?", cháu trai cả Jin Sung Joon nói.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13: Song Joong Ki và bạn gái rạn nứt tình cảm, Chủ tịch Jin nguy kịch?

Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13, Jin Do Joon thể hiện được kỹ năng quản lý khi anh nắm quyền điều hành Soonyang Motors. Theo đó, cả tương lai của Soonyang Motors và cơ hội kế nhiệm Chủ tịch Jin của anh gần như đều phụ thuộc vào số phận của chiếc xe hơi mới Apollo của Soonyang.

Đó là lý do Jin Do Joon đề nghị ông nội ủy quyền mọi quyền lực của Apollo cho mình cũng như đích thân thuyết trình về chiếc xe này.

Ngoài công việc, chuyện tình cảm giữa Jin Do Joon và Seo Min Young trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13 trở nên căng thẳng. Theo đó, Jin Do Joon yêu cầu bạn gái không điều tra vụ án tai nạn giao thông và để chuyện này qua đi. Tuy nhiên, nữ công tố viên từ chối lời đề nghị của bạn trai và khẳng định cần phải khám phá sự thật đằng sau vì đây chính là trách nhiệm công việc của mình. "Đây là việc của bên công tố. Dù là người có tiền và quyền lực thế nào đi chăng nữa thì cũng có những việc không nên làm", Seo Min Young khẳng định.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13: Bệnh tình của Chủ tịch Jin không thể tiếp tục che giấu. (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13: Chủ tịch Jin bị ngất xỉu trước mặt Jin Do Joon. (Ảnh; JTBC)

Đáng chú ý trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13 cũng cho thấy, bệnh tình của Chủ tịch Jin không thể tiếp tục che giấu. Ông nhầm lẫn cháu dâu Mo Hyun Min (Park Ji Hyun) là vợ mình. "Mẹ Yoon Ki à, chắc là bà đã oán hận tôi nhiều lắm! Có lẽ tôi phải đi gặp Viện trưởng Jeong một chuyến" Chủ tịch Jin nói với Mo Hyun Min. Cảnh Chủ tịch Jin bị ngất xỉu và phải vào viện cấp cứu gấp trước mặt Jin Do Joon càng cho thấy bệnh tình của ông trầm trọng.

Liệu Jin Do Joon và bạn gái Seo Min Young có rạn nứt tình cảm?, Chủ tịch Jin có qua cơn nguy kịch?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13 trên kênh JTBC vào thứ Bảy vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).