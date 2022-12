Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13, Jin Do Joon (Song Joong Ki) đã thành công trong việc quảng bá cũng như tăng doanh thu mẫu xe hơi mới Apollo của Soonyang. Do đó Joon muốn khoe thành tích này với Chủ tịch Jin Yang Chul (Lee Sung Min) nhưng ông nội đã rời cõi tạm. Trước đó, khi Chủ tịch Jin lập di chúc, cháu dâu Mo Hyun Min (Park Ji Hyun) đã phát hiện ra bệnh tình của ông, khi ông nhầm lẫn cô là mẹ của Yoon Ki (Yoon Ki là con trai út, bố của Do Joon).

Chủ tịch Jin cho rằng, có lẽ mẹ của Yoon Ki đã oán hận ông vì đã bỏ bê con trai. Vì vậy ông sẽ để lại Soonyang cho Yoon Ki. Ngay khi nghe được điều này, Mo Hyun Min đã báo lại với bà nội Lee Pil Ok (Kim Hyun) để ngăn chặn mọi chuyện trước khi quá muộn.

Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13: Di chúc của Chủ tịch Jin được công bố nhưng Do Joon không được nhận bất cứ điều gì. (Ảnh trong phim)

Sau khi Chủ tịch Jin qua đời, di chúc của ông được công bố. Trong khi tất cả mọi người đều được hưởng quyền lợi thì Jin Do Joon - cháu trai út được ông yêu quý nhất lại không nhận được bất cứ điều gì.

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13, Yoon Ki cho thấy bản thân là người lợi dụng con trai để giành lại 17% cổ phần của Soonyang. Yoon Ki muốn công bố đoạn băng tại bệnh viện, nơi Chủ tịch Jin đã làm di chúc trong tình trạng không tỉnh táo. Tuy nhiên, để bảo vệ danh dự của ông nội, Do Joon đã yêu cầu xóa đoạn băng. "Con đã nghĩ bố không hợp với nhà họ Jin, hóa ra là con đã sai", Do Joon nói.

Ở một diễn biến khác, Do Joon được bà Lee Pil Ok quyết định sẽ trao lại 17% cổ phần mình có cho cháu trai út để tránh việc bị phía công tố điều tra là kẻ đã gây ra vụ tai nạn cho hai ông cháu.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14: Song Joong Ki được Chủ tịch Jin ngầm cho tài sản "khủng"?

Theo Nielsen Korea, phim Cậu út nhà tài phiệt tập 13 lên sóng với rating cao nhất từ khi khởi chiếu, đạt 22,5% (tăng 2,7% so với tập trước). Với thành tích này, Cậu út nhà tài phiệt chính thức vượt qua phim Hạ cánh nơi anh của Hyun Bin, Son Ye Jin (rating 21,7%) để giành lấy vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử của tất cả các đài cáp. Bộ phim chỉ xếp sau phim Thế giới hôn nhân (rating 28,4%) và SKY Castle (rating 23,8%). Đáng chú ý, Top 3 đều là những bộ phim đến từ nhà đài JTBC.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14: Song Joong Ki được Chủ tịch Jin ngầm để lại cho tài sản "khủng"? (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14 có cảnh Jin Do Joon (Song Joong Ki) và bạn gái Seo Min Young có cuộc trò chuyện căng thẳng. "Anh sẽ trở nên xấu xa hơn, bởi vì anh muốn giữ vị trí đó", Seo Min Young nói với Do Joon.

Trong khi cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia đình ngày càng trở nên căng thẳng thì Do Joon nhận được "quà khủng" mà Chủ tịch Jin để lại cho mình. Liệu Seo Min Young có thuyết phục được bạn trai công khai sự thật về vụ tai nạn giao thông? Tài sản "khủng" ông nội để lại cho cháu trai là gì?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 14 trên kênh JTBC vào Chủ nhật lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).