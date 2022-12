Phim Cậu út nhà tài phiệt hoãn chiếu vào tối 2/12 vì trùng với lịch thi đấu của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2022. Sau đó, bộ phim tiếp tục lên sóng tập 7 vào tối qua (3/12) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, Jin Do Joon (Song Joong Ki) chính thức lộ diện là đại cổ đông của Miracle và không ngại thách thức ông nội Jin Yang Chul về việc mua lại tập đoàn Soonyang mà ông nội sáng lập bằng tiền của mình.

Chưa dừng lại ở đó, Jin Do Joon tiếp tục đề cập đến nguyên tắc của ông nội về việc trao quyền kế vị cho con trưởng là Jin Young Gi (Yoon Je Moon). Theo Do Joon, nguyên tắc này của ông sẽ khiến Soonyang không còn được như hiện tại bởi con trưởng không đủ tài năng để kế thừa sự nghiệp kinh doanh của ông. Đây cũng là điều khiến Jin Yang Chul lo lắng và chưa chuyển giao cổ phần.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7: Jin Do Joon tìm cách mua lại tập đoàn Soonyang mà ông nội sáng lập bằng tiền của mình. (Ảnh: JTBC)

Trước những lý lẽ cháu trai út đưa ra, chủ tịch Jin không khỏi phẫn nộ. Ông khuyên Jin Do Joon chỉ cần tập trung vào việc học, đồng thời ông khẳng định sẽ "tịch thu các quân cờ" của cháu trai út.

Phía Do Joon, không những không thực hiện theo những điều chủ tịch Jin mong muốn. Jin Do Joon còn đưa ra thỏa thuận sẽ trao quyền kinh doanh khu dân cư của đô thị mới Seoul cho Soonyang để đổi lấy sự tự do cho Oh Se Hyun (Park Hyuk Kwon).

Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7, chủ tịch Jin Yang Chul vẫn phải chấp nhận yêu cầu của cháu trai út. Jin Do Joon cũng được bố trao lại giấy tờ của Trung tâm phát triển Soonyang, trung tâm y tế Soonyang và nghiên cứu văn hóa Soonyang để hỗ trợ con trai trong việc gia nhập truyền thông số.

Ở diễn biến khác, Thị trưởng Seoul - Choi Chang Jae (Kim Do Hyun) thông báo cho Ji Do Joon về việc, nếu dự án trung tâm truyền thông số không thành công thì quyền thực hiện dự án Đô thị Seoul mới sẽ được chuyển giao cho xây dựng Soonyang.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8: Chủ tịch Jin cho Song Joong Ki thừa kế tập đoàn Soonyang?

Theo Nielsen Korea, phim Cậu út nhà tài phiệt tập 7 đạt được tỉ suất người xem trung bình trên cả nước là 16,1% (tăng 1,2% so với tập 6). Đến thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn duy trì được sức hút và kỷ lục trong việc tăng lượng người xem qua mỗi tập.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8 có cảnh đám cưới của cháu trai cả Jin Sung Joon (Kim Nam Hee). (Ảnh chụp màn hình)

Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8 có cảnh đám cưới của cháu trai cả Jin Sung Joon (Kim Nam Hee). Chủ tịch Jin Yang Chul cũng được thông báo có khối u trong não ngay trước thềm đám cưới của cháu trai cả. Khối u trong não của ông nằm ở khu vực nguy hiểm, khó phẫu thuật. Với ông, đây là "quả bom hẹn giờ" và không biết sẽ phát nổ lúc nào.

Đề cập đến Jin Do Joon sau khi thách thức mua lại tập đoàn Soonyang bằng tiền của mình, chủ tịch Jin dù bức xúc nhưng không thể phủ nhận sự giống nhau giữa mình và cháu trai út. "Không thể nào, Do Joon giống tôi sao?", chủ tịch Jin băn khoăn. Điều này khiến khán giả "bán tín bán nghi" về cơ hội Do Joon được kế thừa tập đoàn Soonyang của chủ tịch Jin. Ông Jin Yang Chul cũng khẳng định: "Đứa con mà tôi yêu thương nhất là Soonyang của tôi".

"Không thể nào, Do Joon giống tôi sao?", chủ tịch Jin băn khoăn. (Ảnh chụp màn hình)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8: Jin Do Joon muốn kế thừa Soonyang thay vì dùng tiền của mình mua lại tập đoàn?. (Ảnh chụp màn hình)

Phía Jin Do Joon từ bỏ ý định mua Soonyang bằng tiền của mình. Tuy nhiên, giấc mơ được kế thừa Soonyang của ông nội được cho là vẫn xa vời với Jin Do Joon khi anh phải đối mặt với những thành viên trong gia đình. Với sự thông minh và khả năng biết trước tương lai nhờ được "tái sinh", liệu Jin Do Joon có được ông nội cho thừa kế Soonyang hay không?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 8 trên kênh JTBC vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).