Hãng Warner Bros. vừa thông báo quyết định tạm dừng vô thời hạn lịch chiếu bộ phim mới "Mickey 17" của đạo diễn nổi tiếng Bong Joon-ho. Tác phẩm mang hơi hướng viễn tưởng có sự tham gia của nam diễn viên Robert Pattinson. Đồng thời, hãng cũng chuyển ngày phát hành "Godzilla x Kong: The New Empire" sang ngày 29/3/2024. Trước đó, bộ phim mới trong loạt "Godzilla and Kong" của Warner Bros. và Legendary Entertainment dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 12/4, sẽ ra mắt sớm hơn hai tuần so với kế hoạch ban đầu.

Phim của đạo diễn "Ký sinh trùng" và Robert Pattinson tạm dừng vô thời hạn

"Mickey 17" là tác phẩm đầu tiên của Bong Joon-ho được thực hiện kể từ khi tác phẩm "Ký sinh trùng" ra mắt. Ảnh: Variety.

Theo nguồn tin của Variety, quyết định này nhằm cung cấp thêm thời gian cho quá trình hoàn thành dự án, trước đó vốn đã bị ảnh hưởng do cuộc đình công của biên kịch và diễn viên năm ngoái khiến quá trình sản xuất có nhiều trở ngại.

Trong khi đó, "Mickey 17" là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Edward Ashton xuất bản năm 2022, mang đậm đặc phong cách đấu trí trong thế giới giả tưởng của "The Martian" và "Dark Matter". Trong phim, Robert Pattinson đảm nhận vai một nhân vật tham gia chuyến thám hiểm xâm chiếm một hành tinh băng.



Người hâm mộ đã có cơ hội xem đoạn giới thiệu đầu tiên của bản chuyển thể này vào tháng 12/2022. Warner Bros. giới thiệu cảnh nam diễn viên thức dậy trong một căn phòng lạ, mặc dù chi tiết cốt truyện vẫn được giữ kín. Ngoài Robert Pattinson, dàn diễn viên còn có Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette và Mark Ruffalo.

"Mickey 17" là tác phẩm đầu tiên của Bong Joon-ho kể từ "Ký sinh trùng" - bộ phim Hàn Quốc đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử và giành giải Phim hay nhất tại giải Oscar. Ngoài vai trò viết kịch bản và đạo diễn, Bong còn là nhà sản xuất thông qua công ty Offscreen của mình.